年齡都80幾歲的股神巴菲特與參議員桑德斯，近日發生爭執。巴菲特的柏克夏海瑟威旗下一家金屬公司，數百名工人要求加薪而罷工持續三個月，迄今仍未平息。老牌參議員桑德斯為員工請命，但巴菲特拒絕干預，強調解決勞資問題是公司管理層的份內事，不干他的事。

民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）致函柏克夏執行長巴菲特（Warren Buffett），要求他介入旗下金屬製造商Precision Castparts所持有的金屬供應商Special Metals罷工事件。

曾參選美國總統的桑德斯向股神表示：「這些辛苦工作的美國人，生活水準沒有下降的理由。我知道你和柏克夏可以在這方面做得更好。」

他強調若柏克夏與子公司都有善待勞工，其員工就不應該擔心自己無法照顧家人，或沒有醫療保障。

桑德斯列出罷工者的雇用合約指出，雇用首年沒有加薪，只有2000美元簽約獎金，第二年才加薪1％，接下來三年是每年加薪2％。

他指出，Special Metals有意把工人每月負擔的健康保險費用，從275美元調高至1000美元，並削減他們已累積的休假時間。因此批評公司的待遇「可恥和羞辱人」。

股神回信表示不會插手旗下公司事務，並引用柏克夏每年提交美國證交會（SEC）文件解釋，柏克夏明確告訴投資人，旗下公司管理由所屬子公司高層負責，並非由柏克夏或巴菲特本人來決定。

股神信中提到：「我們旗下公司是各自處理其勞工與人事決定（公司執行長除外）。我會把你的信轉交給Precision Castparts執行長，但不會建議他採取什麼行動。他要為自己的公司負責。」

巴菲特一直向外表示自己關心勞工權益和所得不公等問題，呼籲政府向包括他在內的富人加稅，並且不反對員工組織工會。桑德斯在信中呼籲他別違背自己的信念。