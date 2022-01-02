北部某部隊軍官與同部隊女士兵小芳（化名）交往期間多次到摩鐵開房，今年10月在松山區某摩鐵休息後，竟遭小芳當場控告性侵，小芳稱2人並非情侶、僅是「砲友」關係，當晚她已表明拒絕仍遭侵犯；但該軍官解釋2人平時相處已是情侶互動，他事後還收到不少爆料稱小芳疑似劈腿多名男女，檢方最後認定缺乏證據不起訴，而男子仍遭軍方汰除。

根據檢方表示，該名40多歲黃姓校級軍官今年10月載著小芳到松山區的摩鐵休息，2人當晚發生性關係後，小芳卻突然發火報警，並指控遭男子性侵；她向警方陳述2人並非情侶關係，僅發生過幾次性行為，當晚她入住時有向對方說「我很累，不要碰我」，但仍遭侵犯。

男子則向檢方表示，他與小芳平時相處就會談及2人「婚後」生活，及退休金怎麼運用，相處時的點點滴滴都能具體描述，他一直認定小芳就是女友，完全不知為何遭對方控告性侵；男子還說，他事後還收到其他軍營的軍官對他坦承也與小芳正在交往，小芳疑似還與多名男女發生關係，私生活相當混亂。

檢方事後勘驗當時摩鐵內的監視器，發現小芳在櫃檯時還一派輕鬆、神色自若，不像遭強迫、性侵的神情，且多次傳喚小芳均未到案說明；檢方認定性侵害指控部分僅有女方個人單一指訴，沒有事證可以證明，最後依罪嫌不足處分不起訴。不過據悉男子因為此事遭軍方汰除，聲譽與工作受到嚴重影響。