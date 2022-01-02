六甲青農黃冠銘與20多位農友舉辦藝文食農體驗活動，吸引眾多親子前往拔蘿蔔。（劉秀芬攝）

六甲青農黃冠銘與20多位農友舉辦藝文食農體驗活動，有新鮮又便宜農產特賣。（劉秀芬攝）

六甲青農黃冠銘與20多位農友舉辦藝文食農體驗活動，有新鮮又便宜農產特賣。（劉秀芬攝）

主辦的青農黃冠銘是六甲菇農，為了推廣在地農產，邀農友一起舉辦食農體驗、農夫市集。（劉秀芬攝）

食農體驗有各種菇類可觀察。（劉秀芬攝）

活動邀請藝文團體及樂團表演。（劉秀芬攝）

台南六甲國道3號烏山頭交流道旁的農田今天很熱鬧，一群對藝文、食農有想法的農友舉辦「看見台南藝文文化食農教育體驗」，不僅有農夫市集、拔蘿蔔體驗，蔬菜、菇類生態觀察區，還有美味豆菜麵、蔬菜沙拉免費品嘗，更邀來樂團、藝文團體、布袋戲團助陣，整日活動吸引近千親子參加。

主辦的青農黃冠銘是六甲菇農，為了推廣在地農產，計畫邀在地農友一起舉辦食農體驗、農夫市集，獲得10多位農友支持，除了台南在地農友，還有宜蘭的菇農來參加。

為了讓活動更豐富多元，黃冠銘還邀請六甲居廣樂說人來表演草菇的故事、王藝明掌中劇團教布袋戲偶彩繪及操偶、國樂團現場演奏，花藝師教稻草人製作，並提供免費名額讓弱勢學童參與彩繪。

黃冠銘說，現在很多小孩不知道平常吃的食物是怎麼來的，剛好家中有種植蘿蔔、蔬菜、草菇，又收集很多古老農村器具，因此想舉辦食農體驗讓小朋友認識農村生態，獲得很多農友及朋友支持。

今日活動一早附近的安親班、國小老師紛紛帶小朋友來體驗拔蘿蔔，一整天活動陸續有親子前來體驗、參觀。黃冠銘說，活動完全是農友自發辦理，沒有申請公部門經費，都是在地民間企業及親友大力支持贊助，首次辦理還有許多需要改進的地方，希望下次能帶來更豐富有趣的藝文、食農體驗活動。