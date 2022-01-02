台灣大哥大攜手富邦勇士打造的「台灣大哥大 勇士最high新年城」主題周活動持續熱血沸騰，2日邀請台灣大哥大體育家族成員、東京奧運體操鞍馬銀牌得主李智凱替勇士隊應援，擔任開球來賓。

李智凱特別穿上象徵著台灣大「能所不能」精神與富邦勇士力求突破信念的「Δ∞無限繽紛」主題日球衣，更以一記後空翻作為開球表演，只見他以極為流暢的姿勢往空中一躍、向後翻滾，隨即完美落地，精彩的表演博得全場球迷歡呼，也為新年第二場球賽正式揭開序幕。

首次為職籃開球的李智凱也提早到現場，為開球做準備，他表示第一次來到球場就感受到全場熱血沸騰的氣氛，連自己都興奮了起來，也希望能透過開球，在新年就將自己的力量傳遞所有人。

此外，李智凱也在球賽前到遊戲攤位「MyMusic 新年猜歌王」，與勇士球迷們一起猜歌搶答，高人氣的他一出現，馬上就吸引許多民眾圍觀，也為今日的活動再添一大亮點。

連續兩天到場觀賽的台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大一路從電影《翻滾吧！男孩》、《翻滾吧！男人》看著智凱從七歲展開體操之路，即便面對挫折也從未放棄，先是在2016年前進里約奧運，再於2017年世大運及2018年雅加達亞運奪金，更在東京奧運摘下銀牌，為台灣爭光。台灣大哥大將持續作為智凱的最佳後盾，陪伴他備戰各大國際賽事，希望在2024年的巴黎奧運的舞台上，李智凱能再次展現完美落地的英姿，以能所不能的精神實現金牌夢。

為了感謝球迷的熱情支持，台灣大特別舉辦神預測活動，請球迷預測勇士隊首位罰球的球員，並由林之晨在中場時間抽出4位成功預測的球迷，贈送雲端遊戲平台GeForce NOW Premium 白金方案前180天免費優惠碼。

而同樣讓球迷期待的中場遊戲，更是特別融入平衡木、圈操等韻律體操元素，包含將桌球置於桌球拍上，參賽者手拿桌球拍，球不落地走到目的地考驗平衡，以及搖呼拉圈前往定點等關卡，由4位觀眾分成2組闖關，最快闖關完成的隊伍獲勝，並由李智凱親自送上獎品，祝福獲獎者在新的一年也能旗開得勝。

除了令人熱血沸騰的刺激比賽，賽後演唱會更是一大壓軸，2日特別邀請金曲天團「茄子蛋」與新生代民謠搖滾樂團「老王樂團」帶來精彩演唱，讓球迷感受兩大樂團的現場魅力。「老王樂團」帶來成名曲〈我還年輕我還年輕〉，馬上炒熱現場氣氛，也讓現場許多球迷不自覺跟著搖擺，「茄子蛋」則演唱在YouTube平台點閱突破1.1億的神曲〈浪子回頭〉，以及充滿台式浪漫告白宣言的《當男人戀愛時》電影主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉等曲目，嗨翻現場歌迷，為接連兩日的主題周畫下完美句點。