獲得7座金足球獎、6次世界足球先生，6座歐洲金靴獎的阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）被檢測病毒陽性，他所屬的巴黎聖日爾曼足球俱樂部(PSG)也另有3名球員感染，目前正在隔離中。

PSG在星期日表示，感疫的4名球員分別是梅西(Lionel Messi)、左後衛伯納特(Juan Bernat)、替補門將塞爾吉奧•里科(Sergio Rico)和19歲的中場防守員比圖馬扎拉(Nathan Bitumazal)。