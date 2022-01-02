台南楠西區梅嶺正式停車格只有300多格。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

今年台南梅嶺梅花已開7成，元旦連假吸引不少遊客上山賞花。(林靜淑提供／劉秀芬台南傳真)

今年台南梅嶺梅花已開7成，元旦連假吸引不少遊客上山賞花。(林靜淑提供／劉秀芬台南傳真)

在冷氣團助攻下，今年台南梅嶺梅花已開7成，元旦連假吸引不少遊客上山賞花，但因停車場不足，路邊停車多，造成梅嶺大塞車，很多人花還沒賞到先受一肚子氣，雖然市府提供免費接駁車，遊客還是抱怨停車場不足。

據台南市警察局玉井分局統計，梅嶺資訊站以上停車場約有300格，但是元旦連假期間每天上梅嶺車輛約有3000輛，停車場幾乎每天10點前就客滿，連附近餐廳的私人停車場都是滿的。

3000輛車要搶300格車位，僧多粥少情況下，許多遊客一路從梅嶺資訊站、二層坪停車場、梅峰古道停車場往上找到伍龍步道，幸運的可搶到有人剛開走的車位，不然就得遶山路一圈回到中海拔的大湖桶，有人乾脆停在大湖桶再走上山。

許多遊客質疑，市府為何不多闢建停車場，在地業者則說，受限於停車格數量，梅花季上山遊客人數每年都差不多，天氣好又遇連假時，人數會增加一些，但因為停車場胃納就是那麼大，搭接駁車上山的人也有限，遊客數也受限，連帶讓梅花季的商機無法再擴大。

楠西區不但有梅嶺、曾文水庫風景區，元旦當天玄空法寺還有宗教博覽會，加上曾文南化水庫聯通管工程正在施工，楠西區長李鴻裕天天上山查看停車與交通狀況；李鴻裕表示，曾盤點梅嶺可供規畫為停車場空地，但許多地都是農牧用地或國有林地，於法無法設置。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，楠西區梅嶺果樹專區林班地已爭取到解編，相關單位應藉此機會把停車場不足問題納進解決。爭取林班地解編的當地立委郭國文表示，7日將與國有財產署等單位就林班地解編進度與問題進行討論，他也會力促各單位一起解決停車場不足問題。

台南市交通局長王銘德表示，去年就曾與地方討論此問題，希望民眾提供私有土地供市府整理為停車場，由公所管理，但地方意願不大；交通局後續會與國有財產署或林務局協商，尋求解決方法。