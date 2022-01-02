星卉希望新的一年厄運退散、一切更美好。（星卉提供）

星卉摔傷膝蓋，整個瘀青紅腫。（星卉提供）

藝人星卉在2021年歲末年終衰運一次爆發，她上周三在攝影師男友陪同下，南下高雄探訪親戚，結果一出門就當街跌倒， 所幸沒有大礙；哪知剛搭上高鐵，她想去洗手間，「我才站起身，就莫名其妙整個人摔倒在走道上，痛到爬不起來！」她的雙腳膝蓋紅腫瘀青，足足兩天痛到不能彎、寸步難行，直到元旦當天接受一位高人以氣功導氣調養，傷勢才舒緩許多！她也期許2021的所有厄運在這「1日兩摔」後就此退散，新的一年，就是全新美好的開始！

星卉說，當時摔倒時真是痛到爆也糗到爆，感覺車廂內其他乘客都在看著這一幕，卻沒有人攙扶她，包括後知後覺的男友，「因為他坐在裡面位置，正在放東西，後來才發現要去上廁所的我怎麼倒在地上，他叫我趕快起來，我說我爬不起來，他趕緊收起東西、餐桌出來扶我。」她說當下真的覺得「天啊，好丟臉」，還把帽簷往下拉、口罩往上拉，就是希望這狼狽模樣不要被任何人認出來！

她事後回想，也覺得奇怪，怎麼自己跌趴在車廂走道上好幾分鐘，看到的人不少，卻都沒人伸出援手，「我猜想應該是大家都怕事，怕被誤會是撞到我或推到我的凶手吧！」而超能忍痛的的她，在抵達高雄後，因有要事要辦，也沒有第一時間去看醫生，「我後來還硬撐走了8000多步！隔天腳就不能走了！」

她說，原本每晚都會等著8點檔《天之驕女》劇組傳來隔天拍戲班表，「以前如果發現明天沒有我，難免會有一點小失落，這是第一次，我希望隔天班表沒有我！萬一有就慘了，我根本無法走路，怎麼穿高跟鞋拍戲？而且我進劇組的自我期許就是不能請假，不想要破功！後來看到沒有我，心想真是太好了！沒想到經過這一摔，還學會了正向轉念！」