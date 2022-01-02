台北富邦勇士、新北國王2日的「雙北大戰」經過延長賽，地主勇士隊才以120比115險勝，前一場傷癒歸隊的「野獸」林志傑展現資深老鳥的氣勢，延長賽一度連得5分助隊增添勝利保險，比賽中也使出華麗的轉身上籃得分，讓現場球迷歡呼聲不絕於耳。

林志傑開幕戰就扭傷腳踝，1日登錄復出不先發，2日再度替補上陣，發揮了經驗及球技，對於自己再度展現轉身切入美技，他開玩笑說：「當下其實沒多想，只是很久沒用（轉身）就用一下，也剛好轉進去，但幫助球隊獲勝才是重點。」

此役林志傑出賽將近27分鐘，三分球7投5中、兩分球也有15投8中高命中率，貢獻全隊次高的24分，許晉哲笑說：「可能是多打延長賽，志傑才上場這麼多時間。其實沒預期會進入延長賽，我也問過志傑，他說體力沒問題，球隊當下也需要他在場上。」

這場比賽林志傑也和「黃金世代」的老戰友楊敬敏互較高下，賽後楊敬敏對於雙方過招不願多談，林志傑則說：「其實雙方都很熟悉，這兩年回來台灣打球阿敏也進步很多，場上表現一直是非常好，我們在球場上都是為了幫助球隊獲勝，對於我倆的對位也不多想，就是執行好場上要執行的重點。」