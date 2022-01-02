新的一年開始，倫敦銀行同業拆款利率（Libor）將正式走入歷史！大型金融機構對此早有準備，並在幾年前就開始超前部署。不過非金融企業與地區銀行的利率轉換則相對緩慢。

美國銀行業自元月1日起，將不能再發行以Libor為參考利率的新債券。自從爆發銀行業試圖聯手操縱Libor的醜聞後，歐美金融監管機關在2017年就正式宣布，將漸進讓該基準利率退場。

美國大型金融機構對此早已進行部署，並在數年前就著手Libor的轉換，當中有許多銀行決定採用擔保隔夜融資利率（SOFR）做為利率交換與資產抵押擔保證券的參考利率。

同期間，非金融企業與地區銀行等較小型機構的利率轉換速度依然緩慢。有些仍持續使用Libor，因為在2021年底前發行的部分Libor合約，截止期限是到2023年6月。

業界人士、律師與投資者預期這些非金融企業應在2022年初，在利率轉換方面會有進一步進展。然而對部分企業而言，進行利率轉換可能導致核心業務受到影響，但如果沒有做任何準備，又恐引發監管機關質疑它們是否有進行利率轉換的能力。

Accenture顧問公司全球首席Libor顧問薇納塔．吳（Venetai Woo）表示，這些改變從外部看來也許微不足道，但卻可能造成漣漪效應。

聯準會監督部門總監吉布森（Michael Gibson）指出，包括換匯交易與浮動利率票券等許多產品，都已停用Libor。房利美與房地美發行的抵押擔保證券目前也改用SOFR。

以SOFR為參考利率的利率交換交易金額，已從2020年9月的1兆美元暴增到2021年11月的逾7兆美元。另外交叉貨幣交換也幾乎都採用SOFR或其他參考利率。

不過針對企業融資，轉換速度則是緩慢許多。自去年初到12月27日已發售價值5985.9億美元的垃圾級公司債當中，只有2.6％是採用SOFR為參考利率。