「論文門」爭議持續延燒，資深媒體人彭文正近日證實，海外獨派要在美國報紙買半版以上廣告，把這些是情全部登在紐約時報。東華大學教授施正鋒直言，現在蔡政府的一些動作，是「此地無銀三百兩」；他認為，現在蔡英文在布局和補洞，是為了下台後之後鋪路，「這裡面有太多的鬼」。

施正鋒2日在中天節目《辣晚報》中表示，教育部把蔡英文的升等論文封存30年，以及國圖收藏蔡英文的論文很奇怪，因為她的學位是在外國拿到的。現在連她指導學生這些都要校正，「我會覺得這都是此地無銀三百兩」。

施正鋒認為，蔡英文現在因為有豁免權，所以沒事，而她現在在處理的，是下台之後會怎麼發展。施正鋒直言，真正的關鍵是倫敦政經學院在授予學位方面曾有出過問題，如果打死不承認，要怎麼辦？」且他們本來就有做公關，當事人也都不知道到哪邊去了。

施正鋒指出，以前可能沒想過會混不過去，但也回頭來補洞了，2011年那時候補得還可以去找，現在新爆發的這些事情，則都是牽涉濫權。而現在到底有沒有學位，也不是大家關注的重點，但這些幫忙擦屁股的，「到時候後他們是要自己站出來，說是我自己雞婆，還是上面有人暗示呢？」最後都會牽涉到有沒有罪，但若要彈劾會涉及到國會和大法官會議，「大法官會議那些都是她的同學、學長、學弟學妹，可能已經都鋪陳好，應該也不會有事」。

同時，施正鋒也對蔡英文補發學位證書一事感到十分疑惑，並忍不住直言，「這裡面有太多的鬼」。