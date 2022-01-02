今天在NBA場上，勇士以123：116解決爵士，目前戰績是28勝7敗排西區第1，此戰除了當家球星柯瑞(Stephen Curry)拿下全隊最高的28分外，威金斯(Andrew Wiggins)拿下25分、波特(Otto Porter Jr.)拿下20分，而在末節關鍵時刻，老將伊戈達拉(Andre Iguodala)砍進致命三分，完全是獲勝功臣！

這場面對強權爵士的比賽並不好打，而勇士也打出水準，整隊有6人得分達雙位數、3人得分超過20分，其中柯瑞飆進6記外線，儼然是最難以阻擋的存在，另外威金斯在末節關鍵時刻連砍8分，加上伊戈達拉在比賽剩30多秒時投進致勝三分，兩人聯手幫勇士牢牢抱緊勝利，相當關鍵。

老將伊戈達拉上場24分鐘，貢獻12分7籃板8助攻全能表現，投籃命中率71.4%、外線66.7%，沒任何失誤，場上正負值是全場最高的+12，可說是他本季的最佳表現，這場比賽內線大將卓雷蒙格林(Draymond Green)缺陣，伊戈達拉扛下攻防重任，大力輔佐柯瑞，除了關鍵外線，他還一度上演暴扣戲碼。

比賽最後1分鐘，爵士歐尼爾(Royce O'Neale)痛失關鍵罰球，伊戈達拉在混亂中搶下籃板，到比賽38.8秒，伊戈達拉在外線45度角接球，爵士內線大將戈貝爾(Rudy Gobert)趕緊上前防守，伊戈達拉做了一個假動作後拔起出手，球應聲入網，比數來到119：112絕對領先，無疑是獲勝關鍵英雄。

伊戈達拉本季回歸勇士，18場出賽平均上陣20.6分鐘，場均貢獻4.7分3.6籃板4.1助攻0.7抄截0.7阻攻，投籃命中率42.7%、外線23.9%、罰球75%，狀況不是太出色，但以往就熟悉柯爾(Steve Kerr)勇士體系的他很清楚自己的定位，今天的表現可說是繼12月18日對綠軍砍下12分4籃板6助攻2抄截2阻攻後，本季又一佳作！