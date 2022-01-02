有責任追求投資目標獲利，主權財富基金、公共退休基金成為資本市場的大買家，根據 全球機構SWFI研究，這兩大跨國金主在2020年底時把部分資產從上市股票中撤出，轉為積極瞄準實物資產，特別是基礎設施，包括收費公路、公路和鐵路等。

外界起初以為這些大金主是呼應美國總統拜登的大型基建計畫，研究團隊揭曉內幕，原來是各國央行直昇機灑錢、救疫情的振興措施，造成全球通膨大升，迫使大金主們另覓投資管道，尋找未上市的基礎設施標的，以保護和增加整體財富。

此外，該團隊指出，絕大多數基礎設施資產都受到監管、特許協議或合同，與通貨膨脹的關聯度極高，主權財富基金的投資團隊需要鎖定持有的資本，以獲得擊敗通膨的穩定回報。

據統計，主權財富基金、公共退休基金直接投資於基礎設施領域，在2021年達到364億美元，相較2020年、2019年分別106.5億美元和179.4億美元，呈現倍數增加。收費公路、公路和鐵路投資在2021年將達到116.3億美元，約占所有基礎設施投資的32％。

根據SWFI資產配置數據，主權財富基金和公共退休基金的目標是在基礎設施領域實現資產配置目標，尤其是中東基金，這些機構投資者也會尋求共同投資機會，遠赴亞洲、澳洲、歐洲和美國等地投資當地各種基礎設施，以作為風險分散。兩大跨國金主過往的境外資產以上市公司股票為主。