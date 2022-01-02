「人的道德感能有多低？」1名網友在網路發問，他日前在路邊發現已死的貓屍體，好心用布袋將屍體裹好後放入大紙箱內，準備隔天一早通報政府處理，沒想到隔天他到現場時，卻發現紙箱已不翼而飛，而貓屍體被丟棄路邊，紙箱疑似遭拾荒者撿走，讓他相當傻眼且憤怒。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在路邊發現1隻已明顯死亡的貓，他當下用布袋將貓的遺體裝好並放入1個大型紙箱內，準備明早請相關組織處理，但沒想到隔天他到現場時，卻發現包裹屍體的袋子被棄置在路邊，屍體仍在袋子裡，但紙箱已不翼而飛。

網友用布袋將屍體裹好後放入紙箱內，準備隔天通報政府處理，沒想到隔天他到現場時，卻發現紙箱已不翼而飛，而貓屍體被丟棄路邊，紙箱疑似遭拾荒者撿走。（翻攝自爆料公社）

該網友質疑紙箱遭拾荒者撿走，對方還直接將貓屍體都在路邊，他事後發文說「人的道德感能有多低？」其他網友則留言說，「會遭天遣」、「有些人冷血習慣了，比如上面」、「您說對了『道德一斤多少錢？能吃嗎？』」、「可憐到連道德都沒有」「冷血之人必定會有迴力鏢打到自己身上」、「難怪他會撿紙箱」。

據悉全台目前對於動物在街頭死亡的處理方式，各縣市方式不同，台北市是由民眾通報1999後，會由環保局派員將屍體裝箱送至焚化廠冰存，待動保處進行犬貓身分確認後，有晶片者會通知飼主、無晶片的流浪犬貓則會委託專業犬貓焚化機構處理；其他縣市大多是依循《廢棄物處理法》將犬貓屍體當成垃圾一併火化。