馬來西亞女歌手茜蒂莎拉（Siti Sarah Raisuddin）去年8月確診新冠肺炎，當時她已懷有8個月身孕，選擇緊急產下第四胎兒子，可產後3天就因新冠肺炎不治病逝，享年36歲。未料，現傳出她才過世4個月，丈夫的母親就公開徵新媳婦，還開出嚴苛條件讓網友看傻眼。

據馬來西亞媒體報導，茜蒂莎拉過世後，其官方IG由親友接管，不時會分享小孩和丈夫的生活，日前卻出現一段「婆婆徵媳婦」的影片。畫面中，婆婆莎拉米雅（Salamiah Jalani）問茜蒂莎拉的8歲女兒想不想要爸爸再娶？對方天真地回答希望後，莎拉米雅接著說，若要成為孫女的繼母，首先一定要會下廚。

茜蒂莎拉列一條件徵新媳婦。（圖／翻攝自IG）

莎拉米雅表示，兒子是非常喜歡吃的人，「要抓住丈夫的心，就要先抓住他的胃，所以她要像媽媽（茜蒂莎拉）一樣，每天凌晨2、3點起床做飯」，最後問：「這樣的話有人願意嗎？」

影片曝光後，有網友傻眼開罵「你是在找女傭嗎」、「茜蒂莎拉以前也太累了吧」、「你以為你的兒子是皇上嗎」，也有人留言「可見茜蒂莎拉是多棒的媳婦」，並認為婆婆可能是故意這樣說，不太想讓兒子再娶，掀起當地網友熱議。