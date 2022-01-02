近年來大陸掀起CVC（企業風險投資）風潮，據機構統計，2021年騰訊、小米、阿里巴巴等8家互聯網CVC機構，共參與591起投資案，總投資額近人民幣（下同）3500億元。其中，騰訊共出手244次，狂撒1448億元，是CVC的「頭號買家」。

時代財經報導，與傳統的VC（創投基金）／PE（私募股權基金）不同，CVC是風險投資的特殊形式，由企業設立創投公司或投資部門兼併收購相關企業，進行多元化投資，或是讓集團的閒置資金產生收益而進行私募股權投資。

大陸企業資訊供應商IT桔子數據顯示，在8家互聯網CVC機構中，騰訊出手次數最多，小米（102次、437億元）、阿里巴巴（61次、685億元）則分別排行第二名、第三名。

從投資關聯度來看，投資企業服務型公司是各大CVC機構的共通點，但互聯網巨頭們著重的領域不同。騰訊主要聚焦遊戲與文化娛樂產業，小米則偏重先進製造及智慧硬體，而阿里巴巴較為關注醫療健康和汽車交通領域。

根據騰訊2021年第三季財報顯示，該季營收為1423.68億元，其中遊戲業務收入449億元，網路廣告業務收入225億元，社交及其他廣告收入190億元。遊戲依然是騰訊的主要收入來源，但該季其他兩大業務與2020年同期相比增長，而這些業務也與騰訊的投資明顯相關。