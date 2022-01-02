新北國王2日作客台北富邦勇士主場，國王隊後衛「小胖」洪志善也迎接個人新球季首戰，而且還是面對前東家勇士隊，他認為因為相當熟悉對手，打起來有點像隊內練習賽，也能幫助他更快找回場上感覺。

洪志善曾在SBL效力過新浪獅、幼敏電銷、東風老鷹及璞園建築，2011年西進大陸CBA，5個球季後、2016年回台繼續籃球路，先加入SBL富邦勇士，隨後勇士隊轉戰ABL東南亞職業籃球聯賽，2020年結束和勇士隊合作關係，2021年10月底加入新北國王。

洪志善因為一年沒打球，為了調整狀況，直到2日才登錄出賽，上場16分19秒， 獲得2分、3助攻，賽後他說：「畢竟是在國王隊第一場比賽，做好教練給我的工作，場上控制好節奏，打出和先發後衛李愷諺互補的節奏。」

在PLG的第一場比賽、又對上前東家富邦勇士，洪志善表示：「就是職業聯賽，一場要打48分鐘的賽事，畢竟我在富邦勇士隊待了蠻長時間，對位熟悉、球員習性也較懂，打起來有像隊內練習賽，也因為首場比賽打富邦勇士，有助我更快找回回歸球場的感覺。」