慈祐宮原名「新莊天后宮」，於清朝雍正7年（1729年）動工興建，坐落在新莊廟街，面對新莊港渡口，乾隆13年（1748年）遭遇祝融肆虐，耗時5年重修完成後改名「慈祐宮」至今。（黃世麒攝）

新莊慈祐宮主要供奉媽祖，與新莊早年是河港有關。（黃世麒攝）

新莊慈祐宮香火鼎盛，信眾捻香參拜。（黃世麒攝）

新莊慈祐宮周邊仍具有重要的商業功能，從早市的吆喝喊價聲，到夜市的歡笑聲，繼續乘載著許多新莊人的回憶。（黃世麒攝）

民眾在新莊武聖廟捻香參拜，清代建廟的起因，是在地商家多膜拜關聖帝君，可見當地商業鼎盛。（黃世麒攝）

新莊武聖廟建於清代，建廟起因是在地商家多膜拜關聖帝君，可見當地商業鼎盛。（黃世麒攝）

從千帆林立到車水馬龍，新莊廟街至今仍是許多新莊人購物、逛街的商圈，雖然沒有現代化百貨公司的絢麗霓虹燈，但也保留了屬於廟街獨特的老味道。（黃世麒攝）

新莊廟街的獨特景象，居民白天可以在這買菜，晚上也可以來這逛街買衣服，短短一條街，食衣住行育樂通通包了。（黃世麒攝）

新北市的新莊地區曾是清代縱貫鐵路北部設站點之一，更是北台灣最重要的河港。「千帆林立新莊港，市肆聚千家燈火」即是描述新莊船隻往返頻繁，商賈聚集一時的盛況。

新莊港的遺址位置就在今日的利濟街堤防水門橫移門處，往陸地行走約200公尺，即為新莊慈祐宮，主要供奉媽祖娘娘。根據同治年間的重修慈祐宮碑記載，慈祐宮原名「新莊天后宮」，於清朝雍正7年（1729年）動工興建，坐落在新莊廟街，面對新莊港渡口，乾隆13年（1748年）遭遇祝融肆虐，耗時5年重修完成後改名「慈祐宮」至今。廟街的一端是慈祐宮，另一端則是供奉關聖帝君的武聖廟，建於乾隆25年（1760年），據說是台北盆地最早的關帝廟，因當地商家多膜拜關聖帝君，可見當年建廟的背景與當地商業鼎盛有關。慈祐宮與武聖廟間的街道也成為當年新莊地區最繁華的商圈，被稱為「五十六坎」。雖然新莊港早已因河道淤積廢港，河港地位被對岸的艋舺取代，縱貫鐵路也在日治時期從新莊改線到板橋，讓新莊這個貨物集散樞紐地位失色不少，但新莊廟街的商業功能依然不減。

時至今日，從一早的吆喝喊價的菜市場攤販叫賣聲，到入夜後搖身一變，成為老新莊人耳熟能詳的廟街夜市；有糕餅老店持續飄香，也有年輕人喜愛的流行服飾店家進駐，雖然中間曾歷經新興觀光夜市崛起，導致人潮銳減的困境，但憑藉著其固有的歷史與文化特色，讓新莊廟街至今仍屹立不搖，繼續乘載著許多新莊人的回憶。