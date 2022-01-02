英國政府要公共部門負責人測試應變計劃，因應新冠疫情最壞情況令部門25％人員無法辦公時，能否把影響降至最低。

近期單日新增確診數飆升創新高，篩檢為陽性者要自我隔離至少7天，因此政府擔心在未來數周內，企業與公共部門等運作會面臨中斷危險。

義大利增156人病故 單日確診逾12.6萬例再破紀錄
能源成本飆不停 威脅歐洲經濟復甦
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