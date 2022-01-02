確診數飆增 英國公共部門運作恐受衝擊 21:252022/01/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府要公共部門負責人測試應變計劃，因應新冠疫情最壞情況令部門25％人員無法辦公時，能否把影響降至最低。 近期單日新增確診數飆升創新高，篩檢為陽性者要自我隔離至少7天，因此政府擔心在未來數周內，企業與公共部門等運作會面臨中斷危險。 義大利增156人病故 單日確診逾12.6萬例再破紀錄 能源成本飆不停 威脅歐洲經濟復甦 #確診數 #公共部門 #運作 #飆增 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法國累計通報確診破1000萬 全球第6國 05:552022/01/02 國際 懸賞50萬貓自行返家 意外釣出豐滿正妹 網虧「懸賞百萬」 08:582022/01/01 生活 印度2日新冠新增確診數逾2.7萬人 連五天急增 21:242022/01/02 財經 英國確診COVID-19新增18萬9846例 再創新高 04:492022/01/01 國際 烏克蘭危機 拜登尋求外交途徑解決 04:102021/12/31 話題觀察 英國調查：Omicron住院風險為Delta的1／3 04:102022/01/02 全球財經 英格蘭通報新增16萬2572人染疫 創單日新高 05:522022/01/02 國際 華為2021年營收估6340億人幣 年減近3成 10:592021/12/31 財經 臺企銀加碼優惠 悠遊藝文FUN心刷 04:102021/12/31 投資理財 英國研究：Omicron住院風險約Delta的三分之一 09:182022/01/02 財經 英格蘭防疫不升級 衛生大臣：限制自由是最後手段 13:542022/01/02 國際 財經熱門新聞 台股2萬點有壓力！ 老謝曝5字：恐淪台積電2021下場 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 美巨頭搞小圈圈 台積電遭排擠？教父挖出這段內幕：結局驚人 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 帶孩子擠地鐵、不留遺產給後代 世界富豪絕對不做的5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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