英國政府要公共部門負責人測試應變計劃，因應新冠疫情最壞情況令部門25％人員無法辦公時，能否把影響降至最低。

近期單日新增確診數飆升創新高，篩檢為陽性者要自我隔離至少7天，因此政府擔心在未來數周內，企業與公共部門等運作會面臨中斷危險。