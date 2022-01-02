澳洲2日染疫住院數大增18％至1066人 21:252022/01/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然澳洲2日新冠新增確診人數，因元旦假期令篩檢速度減慢而所有下降，但仍超過3萬人水準。 澳洲人口最多的新南威爾斯省住院人數進一步增加，令全國因染疫而住院人數大增18％至1066人，外界擔心全國醫療系統可能難以負荷。 Q3住宅價格指數飆7％ 台南漲最多 路透：東歐COVID-19病歿人數突破100萬 #全國 #染疫 #住院人數 #澳洲 #大增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國冠軍！北市危老案核准突破件600件 12:342022/01/01 區域情報-台北 路透統計：俄逾65.8萬人染疫病歿 躍居全球第2多 04:022021/12/31 國際 元旦升旗催打疫苗 送200元商品券 04:102022/01/01 地方新聞 大意不得 境外移入＋41創新高 04:102022/01/01 焦點要聞 RCEP明起生效 10國先行上路 04:102021/12/31 焦點新聞 許家印：恒大要永不放棄 誓把保交樓進行到底 13:102022/01/01 財經 英格蘭通報新增16萬2572人染疫 創單日新高 05:522022/01/02 國際 2022年開年 澳洲新冠確診人數再創新高 09:152022/01/02 財經 影》澳洲第一波2022跨年煙火 「闔家觀賞版」搶先看 17:342021/12/31 國際 英國調查：Omicron住院風險為Delta的1／3 04:102022/01/02 全球財經 強制接種新冠疫苗的憲法禁忌 04:102021/12/31 時論廣場 財經熱門新聞 台股2萬點有壓力！ 老謝曝5字：恐淪台積電2021下場 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 美巨頭搞小圈圈 台積電遭排擠？教父挖出這段內幕：結局驚人 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 帶孩子擠地鐵、不留遺產給後代 世界富豪絕對不做的5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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