雖然澳洲2日新冠新增確診人數，因元旦假期令篩檢速度減慢而所有下降，但仍超過3萬人水準。

澳洲人口最多的新南威爾斯省住院人數進一步增加，令全國因染疫而住院人數大增18％至1066人，外界擔心全國醫療系統可能難以負荷。