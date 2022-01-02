雖然澳洲2日新冠新增確診人數，因元旦假期令篩檢速度減慢而所有下降，但仍超過3萬人水準。

澳洲人口最多的新南威爾斯省住院人數進一步增加，令全國因染疫而住院人數大增18％至1066人，外界擔心全國醫療系統可能難以負荷。

Q3住宅價格指數飆7％ 台南漲最多
路透：東歐COVID-19病歿人數突破100萬
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