印度2日新冠新增確診數逾2.7萬人連續五天急增，但首都新德里市長Arvind Kejriwal指染疫後住院率低，因此民眾不必恐慌。包括變種病毒Omicron等令新德里和孟買等大城市近期確診數飆增。印度累計確診近3500萬人全球第二高。