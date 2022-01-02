截至2021年底，大陸前500強上市公司總市值年減6.98％至人民幣（下同）80兆元，前三大市值公司分別是騰訊控股（3.59兆元）、貴州茅台（2.58兆元）、阿里巴巴（2.05兆元）。2021年騰訊蟬聯市值第一，貴州茅台則超越阿里巴巴，名列市值第二。

東方財富網報導，此次500強榜單中，許多公司的市值排名大幅飆升。受惠於2021年新能源車領域保持強勢，大陸鋰電池巨頭寧德時代市值暴增，從2020年的8179億元，增至2021年的1.37兆元，排名也提升9位，升至第六名。除了寧德時代以外，比亞迪、隆基股份、陽光電源等上市公司，2021年的市值均漲逾1千億元，排名也大幅上升。

反觀大陸互聯網三巨頭ATM（阿里巴巴、騰訊、美團）等上市公司，因受到大陸整頓互聯網產業影響，市值大幅縮水。另外，中國平安、恒瑞醫藥、金龍魚、五糧液等傳統績優股的表現也偏弱，市值普遍縮水。

雖然2021年500強公司的總市值下滑，但是上榜門檻與2020年相比有所提升，並再次刷新歷史新高。進入2021年500強公司的市值門檻為416億元，與2020年相比小幅增加30億元。數據顯示，500強公司的市值門檻，除了2015年至2018年略有波動以外，整體趨勢一路上漲。

在市值分布方面，9家公司市值超過1兆元，比2020年減少3家。但是在千億元至兆元之間的公司數量增加，從2020年的182家增至2021年的208家。而500億元至1000億元市值的上市公司數量，也比2020年增加15家。