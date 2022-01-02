去年底娛樂圈就數王力宏婚變為最大震撼彈，而「黑范夫妻」黑人陳建州與范瑋琪與王力宏關係良好，當時王力宏前妻李靚蕾還曾特地幫忙發文澄清兩人「沒有不正當關係」，卻讓被「漏點名」的徐若瑄又再度被輿論攻擊。如今，從頭到尾都神隱未發聲的范瑋琪終於在新年露面了，她昨(1)日素顏分享全家福照，並寫上：「無欲無求，只願心安理得的過生活」字樣，似是再度為夫妻兩人的清白讚聲。

王力宏去(2021)年隔離結束後，曾與徐若瑄、陳建州、范瑋琪等好友碰面，合照PO出可見明顯違反自主健康管理規定，王力宏和徐若瑄2人也都曾針對此事出面道歉。後來在李靚蕾「核彈級爆料」的5千字長文中曾提及：「明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，自然使外界猜測是在影射徐若瑄。對此，徐若瑄3度發文自清，連老公都出面力挺，直到李靚蕾出面希望事件能告一個段落後才平息。

王力宏和黑范夫妻交情很好，未料陸網傳了一段4人不雅片，黑范捲入其中，李靚蕾代為澄清他們並沒有不尋常的關係。（圖／微博@王力宏）

而另一對「黑范夫妻」，除了請李靚蕾幫忙澄清不實謠言，及被網友發現黑人疑似按讚By2妹妹Yumi的聲明文而出面否認之外，2人都未曾正式對外發聲。范瑋琪神隱直到昨(1)日元旦才終於PO出全家福照，並寫下：「Happy new year！！Goodbye 2021, hello 2022！無欲無求，只願心安理得的過生活，像，一如既往那般，便好。願大家健康，平安。」。照片中范范素顏現身，氣色頗佳，看起來未被事件影響

照片中的范瑋琪雖然素顏，但仍開心地抱著兒子，似乎未被事件影響到。事實上，范瑋琪與徐若瑄關係很好，徐若瑄還曾送跑步機給范瑋琪當聖誕禮物，范瑋琪則幫徐若瑄打歌，當時徐若瑄就甜回：「謝謝親愛的，愛妳」，可見她們姊妹淘的的好交情。

王力宏、黑人和范范之前一起出席徐若瑄家中聚會。（圖翻攝自臉書）