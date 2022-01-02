印度自製航空母艦維克蘭號(INS Vikrant, IAC-1)已在去年完成，接下來就要挑選更重要的艦載戰機了，法國達梭集團(Dassault)正在積極爭取，為了符合維克蘭號的滑跳甲板，海飆風戰機(Rafale-M)開始測試滑跳起飛的性能。

印度時報(Hindustan Times)報導，印度海軍在果阿(Goa)的漢薩海軍測試基地(INS Hansa)正在進行滑跳台的架設，將在1月6日的時候，開始實測海飆風戰機的滑跳起飛能力，以確定哪種戰機最適合排水量4萬噸的維克蘭號。

海軍官員表示，海飆風戰機會在漢薩基地283公尺跑道送跳台進行12天的密集試驗，以評估海飆風能否適應這種起飛模式。海飆風是法國戴高樂號航空母艦(Charles de Gaulle ,R91)的主力戰機，不過戴高樂號上有蒸氣彈射系統，能夠提供極高的額外推力，相對的，滑跳起飛的推力都是戰機自己加速，在效率上比較差。

到了3月，印度海軍也將在同一設施測試美國F/A-18E超級大黃蜂戰機，超級大黃蜂也是彈射器起飛的，也必須進行跳台測試，才知性能如何。

印度海軍目前唯一可擔任作戰任務的航空母艦是超日王號( INS Vikramaditya)，它是購自俄羅斯的中古航艦，艦上的艦載機是2個MiG-29K戰機中隊，但俄羅斯戰機正面臨維護、備料與堪用性的問題。意思是：印度海軍對MiG-29K這幾年的表現並不滿意。

印度空軍已經引進了空軍型飆風戰機，因此海軍也購買海飆風的可能性很大，

尤其是飆風戰機的機身比超級大黃蜂更輕、更小，性能卻一點也不遜色，還配備有「流星」遠程空對空飛彈(Meteor missile)，比超級大黃蜂更有嚇阻力。印度海軍航空專家也表示，若要將超級大黃蜂運上維克蘭號，需要進行部分結構修改，才裝的進升降機，因為其機身相對較大。

F/A-18E從跳台起風的測試。(圖/波音)

印度總理 莫迪(Narendra Modi)可能會選在今年8月15日舉行維克蘭號的成軍典禮，因為當天是印度獨立75週年，要是能在當天就看見航艦甲板上有艦載戰機是最好不過的，所以即使來不及達成艦載機中隊的組建，印度海軍仍然極有可能在當天先向法國達梭公司租賃4~5架的海飆風戰機充個場面。