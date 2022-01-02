台中市7期坐擁台中國家歌劇院，房市行情也鍍金。（盧金足攝）

台中市7期新市政中心大坪數新成屋，近來買氣暢旺。（盧金足攝）

台中7期新市政中心是政經重鎮，區域買氣升溫，對央行實施「高價住宅信用管制」影響不大，反而若全棟皆是總價4000萬以上的高價住宅，感少炒短線投資客，鄰居素質也較一致，更能獲得頂級客層青睞。

住商不動產7期南屯店經理黃盟翔指出，低總價產品貸款容易，脫手快且投報率不錯，7期有不少熱門中小坪數社區在2手市場上甚至同時會有數10筆刊登，7期近幾年預售新案，為銷售考量，包括聯聚、大陸、寶輝等一級建商，降低推案坪數獲市場好評。

7期預售市場總銷達百億「由鉅惟上」受市場關注，基地近1500坪，正臨百米府會園道及60米市政路，力聘亞洲最具影響力設計師陳瑞憲擔任總設計，形塑令人豔羨生活空間。

「由鉅惟上」主打低公設比、坪效極大化等訴求，總價皆在5000萬以上，全棟受「高價住宅信用管制」的產品，在坪數設定及產品規劃上皆具競爭優勢，還有企業家族大手筆買下6戶。

「聯聚方瑞大廈」規畫50坪標配產品，總價3500-4000萬之間，「大陸豐蒔」請來法國RDAI建築設計團隊，規畫51-70坪格局，每坪單價也已穩站7字頭。

低密度重劃區如單元2、14期，單價直逼7期，精銳建設在單元2黎新公園首排推出「精銳Sky One」，將高綠覆優勢發揮到最大，開價62至72萬元，50、60、120坪城市地標豪宅產品。

此外，14期「雙橡園2925」、「陸府織森」兩大指標案受矚目，改寫區域房價天花板，更為7期新市政中心挹注強勁補漲動能。

7期大坪數新成屋買氣暢旺，「寶璽天睿」光去年9筆交易，貢獻近12億的驚人交易量，「寶輝秋紅谷」也有5筆，其中有兩筆攻上8字頭，表現亮眼，位於市政北二路「國泰層峰」為區域少見大坪數具標配產品，獲頂級客戶青睞。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，投資為主的客層，對於品牌、建築品質無過多要求，只要價格略低於區域行情就有可能出手。

尤其7期這種指標區域，社區但凡有4000萬以下不受貸款限制之戶別，勢必就有較高比例的投資客，甚至不少實力雄厚的仲介，直接自購1戶，方便以後公設帶看。

黃舒衛說，真正要買來自住的頂級富豪極重隱私，大多不願在入住後還不時有仲介干擾，對於社區鄰居素質相當在意，在選屋時，多會優先考量坪數差異不大及「全棟受高價住宅信用管制」的個案。