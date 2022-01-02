國際青商會中華民國總會今天舉行第70屆總會長暨理監事就職典禮。（曹婷婷攝）

國際青商總會今天下午舉辦第70屆總會長就職典禮，副總統賴清德出席致詞強調，在國際疫情衝擊下，世界局勢詭變，未來挑戰勢必更艱難，他鼓舞年輕人為台灣打拚，承擔更大責任；新任總會長黃信豪主張「發揚青年創生、實踐永續目標」，他說，未來將協助克服氣候變遷，這也是全體人類要面對的重要議題。

國際青商總會今天下午在奇美博物館舉辦第70屆總會長以及理監事宣誓就職典禮，包括副總統賴清德、內政部長徐國勇、國民黨副主席連勝文等人都應邀出席。

賴清德致詞表示，疫情雖影響人類生活，卻帶動數位經濟發展，然而，地緣政治變化、保守主義興起，加上2050年碳中和挑戰等，未來世界詭譎多變，需要青商總會更加積極投入，發揮影響力。

他說，台灣防疫成績有目共睹，也可幫助別的國家，希望青商會以創新逐夢精神，繼續打拚。賴清德提到，台灣前年經濟成長率為3.11％，是亞洲4小龍之首，去年來到6.09％，國民平均所得首度突破3萬美元，這是大家共同努力的成果。

黃信豪表示，他將從「個人、組織、企業、國際」面向，訂出目標與行動框架，實踐青商人對氣候變遷行動的承諾與作為。