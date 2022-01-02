以自創曲《我這個人》拿下金馬獎最佳原創電影歌曲的艾怡良，最近工作滿檔，不僅出專輯、開畫展、主持節目，還得籌備即將在1月22日登場的《從夜晚出生的我們》演唱會。她透露，演唱會形式會像是一場歡樂嘉年華派對，有多位神秘嘉賓到場同樂，開唱時間還特別延到8點半才開始，「因為愈晚愈有FU啊！」

艾怡良斜槓事業大爆發，最近工作滿檔，為宣傳專輯和演唱會進棚拍攝ORIS時尚專題，爆料自己的戀愛史。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Sandro)

今年年中台灣新冠肺炎疫情嚴峻之際，艾怡良因居家防疫有了更多獨處的時間，創作靈感不斷、文思泉源，第五張專輯《偏偏我卻都記得》在歷經三年之後終於問市。她笑說，為了這張專輯，創作團隊必須透過線上開會溝通，工作時得保持安全距離、戴著口罩一起練歌，在如此艱困的情況下玩音樂，非但不覺得辛苦，反倒覺得難能可貴、更要珍惜。

「藍調女王」艾怡良演唱會當天的開唱時間延到8點半才登場，因為聽藍調歌曲「愈晚愈有FU」，佩戴ORIS復刻版 Rectangular系列方型表，更添復古時尚。（JOJ PHOTO攝。服 裝提供／Maje）

新專輯不僅收錄了奪下金馬獎的《我這個人》，有不少曲子的詞曲創作靈感來自艾怡良個人的感情經歷，例如第二波主打歌《我多想變成她》，即是10年前一段的舊愛，前男友有了另一個「她」，正因為情傷痛得刻骨銘心，迄今仍是記憶鮮明，歌詞糾結了想念、遺憾和自卑，唱起來特別有感。

艾怡良為宣傳專輯和演唱會馬不停蹄，百忙之中抽空接受本報邀請進棚拍攝ORIS時尚專題，分享她自從上了表演課，並在電影《我沒有談的那場戀愛》首度擔綱女主角後，對於演唱會舞台表演、時尚拍照有了更多的靈感和體悟，以前拍照時都會緊張、放不開，但現在她更有自信，勇於在鏡頭前表現真實的自我，這也是她「斜槓」成為演員後最大的收穫。

ORIS Rectangular波爾多紅方形腕表，5萬5000元。（ORIS提供）

瑞士ORIS向來是環保色彩鮮明的腕表品牌，其中大表徑的Big Crown系列腕表不僅深受男性表迷喜愛，就連女性表迷也為之傾心，今年推出Big Crown指針式日曆表，搭載ORIS自製機芯Calibre 403，上官網註冊會員資料可享10年保固期。另外ORIS也為嘉惠女性表迷復刻已停產10年的Rectangular系列方型機械表，有黃、藍、碳灰、波爾多紅等各色表盤與表帶，繽紛多彩，充滿了女人味。

ORIS Rectangular白色表盤方形腕表，鮮黃色皮表帶，5萬5000元。（ORIS提供）

ORIS孫悟空限量表，將金箍棒變成秒針，全球限量2000只，7萬元。（ORIS提供）