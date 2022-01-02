每個人對疼痛的忍耐度不同，甚至沒機會經歷相同的痛楚，有醫師列出「疼痛指數」的10個等級，基本上到疼痛程度到達第4級以上，就可能導致生活受到影響，也揭露人體感知上最痛的事。

醫師陳偉傑、羅詩修醫師在臉書「泌密會客室」發文指出，「疼痛指數」把疼痛等級分為10級，當然每個人可接受的疼痛範圍不盡相同，同一件事情發生在不同人身上，可能有不同的疼痛等級，但概論來看可分為輕微、中度、重度疼痛。

1.輕微疼痛：屬於0-3級疼痛，是為絕大數人可接受的疼痛等級，像是打針、輕微擦傷、嘴巴破洞等。

2.中度疼痛：屬於4-6級疼痛，睡眠可能受到干擾，有可能需要藉由藥物協助趨緩，這類疼痛等級包含了運動傷害、牙痛、經痛、較嚴重的挫傷、男性生殖器被踢到或夾到的疼痛等。

3.重度疼痛：屬於7-10級疼痛，已經嚴重影響生活的程度，生產痛、嚴重燒燙傷、癌症等等都包含在內。

醫師也透露，目前認為最痛的是「斷指」，據說超過了癌症以及生產的痛苦，「溫馨建議大家以後發毒誓，可不要隨便說要斷指切腹」。至於男性割包皮有多痛？醫師指出，只要打過麻醉，疼痛指數只有0級，呼籲想要割包皮的男性無須害怕。