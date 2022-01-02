彰化縣芳苑交流道昨（1）深夜出現1輛BMW E36在國道下方道路瘋狂上演「360度大甩尾」，絲毫不顧當時來往車輛安危，BMW甩尾時車身頻冒出恐怖白煙，尖銳聲響與地面一圈圈煞車痕跡更是嚇壞民眾，BMW甚至當街與另輛車「尬車競速」，2輛車輪番在路面上飆速甩尾，網路上曝光影片引發譁然。

臉書「記者爆料網」日前公開1段影片，1輛BMW E36元旦深夜彰化縣芳苑交流道的平地上瘋狂表演「360度甩尾」，影片前部分是1輛亮橘色跑車不斷在國道下方的馬路上甩尾，車身不斷冒出白煙，地面也出現一圈圈磨擦痕跡，影片後半部分橘車還當場與另輛黑車當街上「互尬甩尾」。

BMW深夜秀「360度甩尾」冒白煙 當街尬車還囂張PO網（取自臉書記者爆料網）

影片後半部分，橘車與黑車不顧其他正在等紅燈的轎車，直接當街不斷甩尾、迴轉，深夜時分仍發出尖銳聲響，影片曝光嚇壞一票網友；網友留言說「很調皮」、「超囂張」、「以前BMW也是很強的甩尾車之一」、「有本事，拿後置引擎漂移看看」、「應該裝到沒抓地力的大陸胎吧」。

根據刑法第185條第1項「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」，影片中的甩尾行為雖然沒有損壞或壅塞陸路，但已足以造成往來車輛的危險，警方後續將依影片找到車主開罰。