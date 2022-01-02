「氤氳使者」右手拿著1根九節木棍，左手提著1隻女（母）猴，右腳則踏著1隻男（公）猴。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

近來演藝圈頻傳藝人私德問題，引來小三話題，新的一年民眾想求助宗教，斬爛桃花換好姻緣，慈惠堂主陳瑞寶說，月老旁有1位專打小三的部屬「氤氳使者」，源自10多年前1名婦人在中國經商的丈夫有小三，某夜其丈夫睡夢中突遭黑白長相的神尊打了一下，竟無法動彈躺床上數天，小三見狀離棄，婦人同時夢見，請人雕了神像，請廟方開光奉祀。

陳瑞寶說，婦人在夢中夢見的是著黑白警察制服的「氤氳使者」，根據夢中所見請人雕了一尊雕像，某日清晨開廟門時，赫見這尊「氤氳使者」的木雕神像連同感謝函，廟方打開信函才得知係未署名女信眾拿來請廟方開光奉祀。

陳瑞寶指出，這尊「氤氳使者」右手拿著1根九節木棍，左手提著1隻女（母）猴，右腳則踏著1隻男（公）猴，背後背一把剪刀，分開的兩根利刃分別寫著「剪斷煽情爛桃花、鞭打掀波猴小三」。

陳瑞寶表示，「氤氳使者」在極少文獻中有記載，因此沒有具體樣貌，如今有信眾受到月老指示，廟方為此供奉，這些年有一些男女來請使者斬爛桃花，清楚孽緣後撮合，婚姻大事再求月老作主、線外，盼圓滿每一段感情。