1993年經典科幻電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)當中，山姆尼爾(Sam Neill)飾演的古生物學家葛蘭特(Dr. Alan Grant)在挖掘恐龍化石時，提到「恐龍後來演化成鳥」，這絕對是電影史上最佳的「置入型科普教育」情節，雖然在1993年，那句話還只是古生物學的假說，但是隨後30年的帶羽毛恐龍化石的發現，以及我們對基因序列的瞭解，「鳥類就是恐龍的旁支後代」已被證實。如今生物學家將還要利用基因工程學對這句話做進一步的驗證，他們要把雞返祖為具有恐龍的特徵。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，恐龍可能是地球史上最成功的大型物種，因為牠們存在地球的時間超過一億年，直到大約6500萬年前，1顆小行星撞擊地球才終結了恐龍時代。但是並非所有的恐龍都滅絕了，恐龍的旁系子孫演化成鳥類繼續繁演生息著。

為了再進一步證明此事，耶魯大學的古生物學家布拉(Bhart-Anjan S. Bhullar)與哈佛演化生物學家艾伯斯諾夫(Arhat Abzhanov)領導的研究小組從2015起，就進行鳥類DNA的調節控制，使其變成具有恐龍的特徵。2015年研究團隊首次成功地將將雞胚胎的頭部，進行返祖轉化，嘴喙變成類似於迅猛龍和始祖鳥這類小型恐龍的鼻子和上顎的形狀。

近30年的迅猛龍復原圖，看起來更像是我們熟悉的鳥類，只是鳥的嘴有齒，尾巴有很長的尾椎骨，小腿的脛骨與腓骨是分開的。(圖/紐約自然史博物館)

布拉教授說：「我們第一步的研究，是想知道鳥喙在骨骼上、功能上是什麼，以及這種重大轉變是在何時發生。從脊椎動物的演化史來看，口鼻部是很成功的構造，但是演化到鳥類卻選擇變成堅硬而無齒的嘴喙，是非常獨特的結構。」

在將鳥喙成功變成鼻子後，智利大學的另一位研究員波提霍(João Francisco Botelho)在 2016年，利用抑制雞中的IHH基因，逆轉了雞的腿部特徵。該實驗導致普通雞發育出管狀的、類似恐龍的腓骨，將腓骨重新連接到腳踝。

包括人類在內，許多四足動物的小腿結構都是2個骨頭，分別是腓骨與脛骨，其中脛骨粗而腓骨細。演化到鳥類的時候，鳥類的腓骨退化成一根針，附著在脛骨上完全失去支撐的作用，下回吃雞腿時可以留意一下。

研究人員表示，他們的調整IHH 基因信號，成功導致腓骨延伸與脛相同長度。

不過，這個研究還沒有創造出恐龍，與之前的實驗一樣，胚胎在成熟和孵化之前就被破壞了。

雖然這些研究極具爭議性，但只要不會再出現像1993年的電影侏羅紀公園那樣，因為人為破壞的停電導致危險，那麼創造出具有類似恐龍特徵的鳥類(或者以鳥類返祖的恐龍)，組成的動物園將非常值得一遊。