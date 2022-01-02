香港導演王晶1993年找來李連杰、張敏、邱淑貞拍攝電影《倚天屠龍記之魔教教主》，直到2021年終於開拍續集，今（2日）王晶宣布電影將在2022年初上映，同時透露大家關注的「小昭」一角，最後由23歲晶女郎雲千千飾演。

新版《倚天屠龍記》由林峯飾演張無忌、文詠珊飾演趙敏、邱意濃飾演周芷若，而小昭一角當年由邱淑貞演出，被視為經典，因此新版小昭選角也受到關注。今（2日）王晶就在微博分享一系列電影劇照，宣布《倚天屠龍記之九陽神功》以及《聖火雄風》將於2022年初和觀眾見面，而一直沒有公開的「小昭」角色由雲千千飾演，王晶還表示雲千千是他認為最適合的小昭人選。

雲千千飾演新版小昭。（圖／翻攝自王晶微博）

雲千千飾演新版小昭。（圖／翻攝自王晶微博）

雲千千畢業於中央戲劇學院表演系，是95後演員，擁有深邃五官、火辣身材，2017年曾被拍到和王晶看電影，更有傳言她是王晶的「私生女」，不過並未被證實，而王晶也懶理傳聞，除了捧她拍《唐伯虎點秋香2019》，還安排她和甄子丹合作電影《大師兄》，更親自為她發文宣傳，形容其是「最年輕晶女郎」，看來相當寵愛雲千千。