《哈利波特20周年：重返霍格華茲》紀念特輯元旦推出，勾起許多魔法迷的回憶殺，特別節目中播出許多演員的幕後花絮以及採訪，也回顧了演員們的小時候；但卻有眼尖的網友「抓到bug」，發現「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）小時候的照片竟然放錯了，那根本不是艾瑪華森，而是另一位女演員艾瑪羅勃茲（Emma Roberts），這下子釋出影片的官方可糗大了。

萬眾矚目的《哈利波特20周年：重返霍格華茲》終於在2022年元旦上線，不過竟然被眼尖的網友發現，在艾瑪華森回憶起童年時，畫面上搭配的照片是一位咖啡色髮頭、戴著米老鼠髮箍的可愛小女孩，若不細察會以為這就是艾瑪華森小時候，萬萬沒想到，這個小女孩根本就不是艾瑪華森！

「妙麗」艾瑪華森小時候照片竟然放錯了，圖中小女孩是另一位女演員艾瑪羅勃茲（圖／截取自推特）

原來這個戴著可愛髮箍的小女孩，是一樣叫做艾瑪的美國女星艾瑪·羅勃茲的幼年照，她曾經出演過《全家就是米家》、《驚聲尖叫4》等作品；可能因為童年長相太過相似，甚至連名字都頗相似，因此經常被認錯，沒想到官方在20週年這種重要時刻，竟然出了如此大的包，消息立刻在推特上傳了開來，並引起死忠影迷們的怒火。

根據《screenrant》報導，針對此次錯誤，華納兄弟或HBO MAX至今尚未回應；當然，隨著這個錯誤被媒體披露報導出來，這張照片很可能會在幾天被內移除。

在2022年1月1日推出的《哈利波特20周年：重返霍格華茲》特輯中，艾瑪華森透露這次回顧讓她想起了小時候，對湯姆費爾頓（飾演跩哥馬份）一見鍾情的情景，她說：「當時我走進上課的教室，我們的作業是畫出你心目中神的樣子，而湯姆畫了一個女孩反戴鴨舌帽站在滑板上，我不知該怎麼形容，但我當下就愛上他了。我每天到片場都會在拍攝日程表上尋找他的號碼，他是七號，如果日程表上有他，那一天就會令我特別興奮。可是他大我三歲，所以只把我當妹妹。」這段童年趣事成為特輯中的回憶爆卦亮點。