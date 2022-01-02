《鄭亦真辣晚報》

2022年台北市長選舉，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高，民進黨則傳出衛福部長陳時中等人選。而總統府元旦升旗典禮，由陳時中率領與醫護人員擔當國歌領唱人。東華大學教授施正鋒透露，民進黨放話說，如果陳時中若真的不行，會找前副總統陳建仁參選。

施正鋒2日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中爆料說，最近民進黨放話說，如果陳時中真的不行，會找一個跟他很類似的陳建仁。意思就是說，前文化部長鄭麗君等人都不要想了。

施正鋒認為，目前在台北或者整個台灣的局裡面，雖然民進黨的民調有在下降，國民黨卻沒有再增加。2022年台北市長選舉，這一次如果有機會變成「三分天下」，民進黨認為有贏的機會，而且還說它要人上陣參選，不想給其他非英系、非嫡系的人。

國民黨副發言人林杏兒則表示，民進黨裡面的人可以參選台北市長的人，真的不多，不然不需要冒這麼大的風險，把陳時中這個破口推上來。利用領唱過程，還用網軍把陳時中拱上神桌，但是好像仍拱不上來，民進黨在台北市裡面，現在應該陷入一個很大的膠著，應該可以說，藉陳時中領唱國歌這種方式，把他的聲勢拉上來，如果拉得上來，那陳時中就可以選台北市長，就是用這種操作方式。