總統蔡英文有無博士學位，引發爭議，雖然倫敦政經學院（LSE）已發出聲明，確認蔡英文在1984年被授與法律博士學位。民眾黨發言人楊寶楨表示，蔡英文補發證書比較詭異的地方是，沒有院長的簽名、也沒有證書的編號，是有點說不太過去。

針對蔡英文論文門，楊寶楨1日在政論節目《新聞大白話》中表示，這是一個羅生門，感覺是各說各話，然後信者恆信、不信者恆不信。有人質疑這個補發證書會不會是偽造的？每一個時期的證書版型，可能會有一些些不同。但是裡面比較詭異的地方是，如果沒有院長的簽名、也沒有證書的編號，是有點說不太過去，當然有可能位置差距差一點點、版型變化，但是比較關鍵的就都沒有，有一點點怪。媒體人彭文正想盡辦法要追出真相，不容易。

資深媒體人董智森則表示，蔡英文現在忐忑不安，剩2年半任期。任期一結束，她必須面臨跟前總統陳水扁那時的情況一樣，陳水扁在任內時，他的太太吳淑珍95年11月3日就被起訴了，阿扁當然忐忑不安，他知道97年520以後就輪到我了。所以為什麼蔡英文現在好好挑他的接班人選，如果到時是國民黨當選或者是他一向討厭的副總統賴清德當選，那她的論文30年解封，馬上就提前了。

董智森接著表示，已經沒有看到民進黨裡最主要的人出來替蔡英文辯護，現在只剩下總統府的發言人舊調重彈，一直在講那些。至於蔡英文在1984年有沒有拿到博士，也沒有她的同學出來幫忙講話，也沒有看到穿著博士服的照片。