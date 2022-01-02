張庭和林瑞陽淡出螢光幕後，事業重心移往大陸經營微商「上海達爾威貿易有限公司」，近日卻爆出公司涉嫌傳銷遭立案調查，公司26億資金還被凍結，今（2日）更被發現夫妻倆的微博遭禁言，抖音也被封鎖，狀況令人多做聯想，對此，公司客服也回應了。

張庭、林瑞陽公司被查後，2日傳出夫妻倆以及TST庭秘密的微博全數被禁言，原因是「違反相關法律法規」，就連張庭平時最愛用的抖音也被官方封鎖、禁止更新影片，違規原因是「不符合社區規範」，而張庭將被禁言14天，要到2022年1月16日才能解封。

據陸媒《澎湃新聞》報導，許多代理商1日還在微信朋友圈PO出張庭元旦加班的影片、照片，並有一位代理商受訪透露張庭仍在上班，隨後又稱具體不好說「省的說被我洗腦」，而記者詢問了TST庭秘密公司客服，對方也回應公司營運正常。

針對林瑞陽涉嫌違法事件，大陸國台辦發言人馬曉光日前在記者會則表示，會進一步瞭解情況，並提到，從有關部門發佈的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關，馬曉光強調，任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。