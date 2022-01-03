「電競女神」解婕翎個性外向不做作，有著甜美長相與惹火身材，親民的她常不計形象搞笑演出，累積大批死忠粉絲，不時透過社群媒體分享生活，IG擁有超過63萬人追蹤。解婕翎在跨年前後PO出甜美三連發，2021年最後一天輕咬舌頭賣萌，元旦玩「下身失蹤」宣告「我就4調皮」，今(2)日則用細肩帶解放上圍俏麗曲線，糖度破表瞬吸萬人點讚。

解婕翎在2021年12月31日跨年前發文寫道：「祝我們在2022，都能活出自己喜歡的樣子。The best yourself!」只見她穿著寬版淡紫色長袖毛衫，搭配張開右腿的牛仔褲展現隨性風格，在空氣瀏海長髮下的甜美臉蛋輕咬舌頭，引來網友祝福：「祝福婕翎2022更好，活出自己喜歡的樣子，新年快樂」、「好漂亮的婕翎」、「好美」，屬於「顏值殺」的第一彈。

元旦當天她則又在IG分享美照，只見她穿著深色潮牌運動衫，搭配同色系毛帽上有白色卡通貓圖樣，造型從直髮改變為波浪大捲，雙手比YA搭配甜美微笑，亮點在於看不到褲子或裙子，大玩「下身失蹤」露出一小截白晰大腿，並說：「我就4這麼調皮😝，2022也會繼續下去。」

解婕翎今(2)日則用細肩帶解放上圍俏麗曲線，上半身全搭配天藍色系顯得陽光活力，牛仔外套與鴨舌帽展現自信風格，內搭貼身細肩帶背心展露俏麗胸型；解婕翎向來不以「巨」聚人心，但小露性感時仍具備誘人本錢；粉絲眼冒愛心大推：「阿翎穿藍色真美」、「香辣」、「可愛美麗的女神我愛妳」，瞬吸破萬讚。

解婕翎早期以「虎牙」稱號活躍於展場，矯正牙齒後改叫「愛希」，近年則「還真」使用本名展現率性自我取勝。除了常透過IG與粉絲們互動之外，她也開啟YouTube頻道與粉絲們分享私下生活，以及各種有趣的開箱、實測影片，活潑又自然的主持風格讓她再度圈入大票粉絲，頻道目前已吸引超過52萬人訂閱，人氣也持續攀升中。