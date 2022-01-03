把孩子的權益放在第一順位

很多影集電影只要演到離婚這一部分，不外乎就是爭贍養費，搶孩子的扶養權這一些很撕裂的畫面。但大部分的父母會想要「爭奪」孩子，是因為我們把孩子當作自己的「物件」，而我們是這個物件的所有人，所以當婚姻結束時，我必須帶走這個我「擁有」的東西才可以。

但不要忘了，孩子是個獨立完整的生命。

他有自己的想法，有自己的喜惡，我們沒辦法強迫他接受我們的觀點，所以在雙方父母都可以照顧孩子的情況下，我建議大家盡量努力去調整到客觀的心態，去接受「我的孩子不只是我的孩子」，而是他自己。

「友善父母」就是法律為了要避免父母爭奪撫養權，導致這類傷害孩子、增加衝突的行為發生，而以未成年子女的最佳利益為優先考量的法律原則。如果我們在離婚時用了太多時間跟另一半拉扯，太多時間撕裂，對彼此和孩子的傷害也越多，要付出代價也越多。

但我會有這個體悟，事實上也得來不易，以下為本人的血淚史分享。

舉例來說，大家都知道生孩子對女人來說充滿各種危險，我在自然產下大女兒的時候還差點難產。記得那天從清晨破水開始，一直到半夜我才把孩子生下來。因為是首胎又是大齡產婦，她的體重又重達三千六百公克，甚至因為產程遲滯，在生產前，醫生不得不關掉了我的無痛分娩，這對平常受點小傷就會哇哇大叫的我來說，必須咬緊牙關忍受皮肉之痛，就為了讓孩子平安誕生，不得不說母愛真的很偉大。

但這樣歷經千辛萬苦生下的孩子，卻在上幼兒園的第一天跟我開了一個天大的玩笑！

大女兒上幼兒園的第一天放學，我去接她時，我擔心的問老師女兒今天狀況怎麼樣，結果老師居然說我女兒下課的時候，一個人站在窗戶旁邊，看著窗外的大樹滴了幾滴眼淚。

老師問她怎麼了？

她說，她想爸爸了。

嗯？

想爸爸？？

你們知道我當下崩潰的心情嗎？

我在家做牛做馬，照顧她的三餐吃喝拉撒睡，一天二十四小時幾乎都在一起，但是，她第一天離開家上學想的人居然是……爸爸？

所以從這個事件後，我就慢慢體悟到孩子就是她自己，就算人是從我肚子裡生出來的，都是我在照顧，但她就是比較喜歡爸爸，我能怎麼辦？我能不停的向另一半競爭，不斷的向孩子討愛嗎？

我能做的只有放下，然後接受。

放下對另一半的成見，單純從孩子的出發點來看她們需要什麼。所有的愛恨情仇都只是夫妻兩人間的事情，與孩子無關。如果因為我自己放不下，連帶孩子也要被迫選邊站，那最可憐的不是她們嗎？

放下很難，但若不及早放下，我們的未來要浪費多少時間在爭個你死我活上？這是一個機會成本的問題。所以，如果放下比較可能讓我的未來更美好，那我決定實踐它。因為我還有機會展開我的新人生，我還有機會讓孩子從我身上看到人生有很多不一樣的可能，而這不也是一種很正向的態度和示範嗎？

(本文摘自《不完美關係，與更好的我自己》/禾禾文化)

【內容簡介】離婚不難，但要坦然地面對真實，才難！

當童話裡的公主遇到王子之後，然後呢？

從此幸福快樂的生活？或是和我們一樣，必須面對所有關係中的衝突與爭執？

即使大部分人期待擁有一段完美長久的關係，但我們深知，完美的關係並不存在。

每一段關係都是一趟未知旅程──

「原生家庭的傷痕」、「愛情中的脆弱與勇敢」、「在媽媽的角色之外我是誰」……

想在婚姻與自我中找到平衡、想繼續期待愛情，迎來的卻可能是期待落空，

於是在一場不完美的關係中，有人學會了接納，有人學會了忍耐，也有人學會暗自療傷。

如果勇氣有形狀，何妤玟一筆一劃寫出關係中的美麗與哀愁，眼淚與笑容

童年在單親家庭中長大，長期夾在雙親冷漠和母親單方面的強勢中，經歷演藝圈的五光十色和起起落落，她的心中對於幸福家庭總有一種美好的想像與期待。

這份幸福藍圖在35歲成真，她相信自己選擇的婚姻能擺脫童年的成長陰影。但是當全心全意投入家庭後，這份關係卻隨著時間而逐漸失衡。面對有著優秀另一半和兩個可愛孩子的「完美婚姻」，她卻選擇誠實的面對自己，「這不是我想要的幸福」。

這是一個接納不完美的故事，也是一個面對真實，療癒自己的故事

關係結束後，她用了大半年的時間療癒自己。為了能適應偶爾的孤獨，她在離婚前開始練習在外獨自過夜；為了保有心靈的安定，她向內重新認識自己，用旅行、瑜伽和內觀安定身心；為了讓孩子快樂長大，她與前夫經歷無數溝通和努力，讓兩人走出離異的衝突，成為一對能協助彼此的友善父母……。

能白頭到老的婚姻，或許是許多人嚮往的人生目標，但無論單身、戀愛、已婚或離婚，何妤玟想告訴你，當我們無法改變其他人時，我們最終能改變的只有自己。而幸福，在你能真正接納並喜愛自己時，就會源源不絕的向你湧來。

這一次，她將電視上的何妤玟卸下，與你聊婚姻、聊分離，也聊聊真實的自己

全書12篇文書寫，一場中年婦女的溫柔自白。

在邊哭邊笑中寫下關於婚姻，關於孩子，關於女性，關於痊癒的點點滴滴。

【作者簡介】何妤玟

16歲出道，從事演藝工作28年，長期活躍於電視圈與媒體界。2021年開設YouTube頻道，以犀利直白風格深入人心，發展多元，著有《何妤玟心瑜伽》等書。