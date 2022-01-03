2014年4月29日間，天道盟角頭鄧國樑伏法後，遺體於29日下午7時8分送抵板橋殯儀館準備冰存。（中時資料照／葉書宏攝）

2009年7月1日警方在汐止的野溪中發現曾姓女子與兒子屍體，查出是天道盟太陽會分子鄧國樑犯案。鄧因不滿還不出曾女錢，又遭曾女嗆「再不還錢，就要告你詐欺」，擔心自己通緝犯身分曝光，狠心殺害曾女，再用藥迷昏9歲蔡姓男童，將兩母子丟入溪水溺斃，手段凶殘，雖然一、二審曾以鄧坦承犯罪，判處無期徒刑，讓他逃過一死，但經檢方上訴，最高法院發回更審，最後判死刑確定，2014年，在鄧50歲這年槍決伏法。

2008年年底，死者曾女因二專同學介紹，結識45歲的鄧國樑。鄧告訴曾女，他位在蘆洲的房子租約到期後將以低價賣給她，但因急需用錢，是否能先借他200萬花用。曾女2009年5月以房貸、信貸借款，共借給鄧350萬元。

曾女事後得知鄧根本沒有房產，於是要求鄧還錢，鄧答應要在2009年6月底還錢，曾女不疑有他，同年6月27日帶著就讀國小的兒子與鄧一同出遊，並告訴丈夫要到台中散心，曾女帶著小孩與鄧以及鄧的小弟約在汐止火車站會合後，4人一路從宜蘭、花蓮、南投遊玩回台北。

但鄧因沈迷六合彩賭博積欠龐大債務，出遊是為了展延還款期限，遊玩途中遭曾女嗆「如果不還錢，就要告詐欺」，鄧以及小弟擔心曝光，萌生殺人滅口的念頭，遂誘騙母子服用鎮定劑，再以木劍攻擊曾女導致昏迷，並按著男童頭部溺水死亡。

鄧供稱，自己因結夥強盜遭法院發布通緝，深怕萬一被告詐欺將入獄服刑，出遊時因為還錢問題爭執，行經汐止大尖山山區時，已在注意附近地形，尋找下手地點，當曾女說出「報警」，因而激發殺人念頭。

鄧落網後冷酷說：「大人都殺了，小孩怎能放過」。9歲的蔡姓男童全程目擊，若讓男童活下來恐怕夜長夢多，乾脆一併「處理」。鄧押解過程遭家屬追打，他只說一句「人在江湖」。警方在案發地附近的古井起出曾女的衣物、證件和男童的玩具，鄧看到曾女遺物時轉頭不敢直視。

曾女的丈夫審理時多次到庭，對於鄧一臉不在乎，未能向家屬道歉，數度要衝上前追打，一審判決無期徒刑時，他直呼「太誇張」，二審仍判無期，經檢方上訴，最高法院發回更審，更一審改判鄧死刑，2010年10月最高法院駁回鄧上訴，死刑確定，2014年4月29日晚間6點半，鄧在刑場槍決伏法，臨刑前表示沒有話好說，至死都未對犯下血案表示悔意。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。