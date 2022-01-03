自二○○○年以來，色彩專業公司彩通（Pantone）每年都會調查全球的流行時尚，選出年度代表色，而今年的代表色是「長春花藍」（Very Peri）。與往常不同的是，這個顏色是他們首度全新創造出來的色彩，而非從過往的色譜當中挑選。這也反映了彩通希望透過代表色，為人們帶來全新開始的意圖。

根據彩通官網的描述，長春花藍展現出無憂無慮的自信和大膽的好奇心，可以激發人們的創作精神。這個顏色代表擁抱變化的可能性，期望能在疫情後人們重啟生活時，為大家打開新視野，以全新的視角展望未來。

彩通副總裁普雷斯曼（Laurie Pressman）表示，選擇長春花藍的原因是，因為它抓住了現在時代的精神。「當整個世界在改變，我們也要捕捉這種心情，確保我們推出的顏色可以反映現在特殊的文化。」普雷斯曼說道。

同時，他們也發現科技對於設計的影響力正在擴大。如今線上會議盛行，非同質性代幣（NFT）、元宇宙（metaverse）的概念興起。

為了擁抱科技，彩通與微軟合作推出長春花藍桌布、簡報主題，也和數位藝術家合作，推出一系列的長春花藍色調的數位藝術品。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘425期》)