《夕刊富士》報導，雖然日本政府似乎有意在必要時，與美國一同協助台灣對抗中國大陸入侵，但卻有許多民眾不希望被捲入戰爭，加上自衛隊本身的法理限制，讓其在行動時十分容易受到國內問題影響。

根據報導，日本自衛隊先前於2021年11月19日至30日期間，舉辦有史以來最大規模的聯合實兵與指揮所演習，不僅出動3萬海、陸、空自衛官，美國、法國、德國、加拿大等國也派軍艦參演。演習想定包含離島防禦、彈道飛彈防禦、因應網路攻擊、太空情勢監控等。

不過在與中國大陸爆發衝突時承擔重要地位的沖繩本島，其中一次演訓卻由於人為因素而中止。當時陸上自衛隊第15旅團通信隊預定在八重岳山頂進行演習，卻有約20名民眾手持寫著「不允許八重岳的自衛隊演習！」、「自衛隊滾回去！不准練習怎麼殺人！」的橫幅，違法將道路封鎖；就算指揮官深深鞠躬，誠懇地請求讓車隊通過，甚至警方也到場勸阻，但民眾仍不為所動，最後演訓只能中止。

日本在二戰後制定和平憲法，公開宣布放棄行使戰爭的權力，也不會保有陸海空軍；因此自衛隊雖然因事實上擔負軍隊職能，於國際法上被視為軍隊，但在國內法中卻處處受限。再考量到日本民眾的想法和舉動，《夕刊富士》認為，除了近期吵得沸沸揚揚的「敵方基地攻擊能力」之外，日本政府更不應忽視國內因素可能導致的阻礙。