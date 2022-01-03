曾縱橫亞洲25年的歌手安室奈美惠於1992年以女團「Super Monkey's」成員身分出道，1995年，未滿18歲的安室加入小室家族單飛發行個人唱片，立即成為日本歌壇超級天后，帶起名為「安室現象」的時尚風潮，一舉一動都成為注目焦點。

19歲便躍升音樂天后，面對不少生活上的壓力，例如離婚、母親被殺害和單親媽媽。她被認為是日本流行音樂史上最成功歌手之一，其單曲〈CAN YOU CELEBRATE?〉也是近代日本人非常受歡迎使用的婚禮音樂。綜觀安室的25年演藝之路，安室對於演藝事業以及自我的堅持，造就了她成為一代的流行歌姬。台灣也有組織精良的歌迷團隊，在安室來台開唱時精心設計舉字牌等驚喜，讓安室本人對台灣歌迷留下深深印象。

她在2018年9月16日、即她個人出道26週年紀念日引退。根據《日刊體育》報統計，安室藝歷25年來的演唱會動員約500萬人次，巡迴演唱會總計舉辦了716場。

藝界人生如璀璨火花

引退日前夜，她在家鄉沖繩宜野灣接連舉行了兩大重頭戲，一是15日的演唱會，包括平井堅、山下智久、DOUBLE和蔡依林等，與她合唱過的眾歌手們久違合作，都與她再次飆歌。16日則舉行以她樂曲為主題、名為「WE ♡ NAMIE HANABI SHOW supported by 7-Eleven」的煙火表演。

1萬2000發燦爛奪目的煙火，配合著包含新曲〈Do It For Love〉 與代表曲〈Hero〉等13首她的樂曲、加上水舞的綜合演出。最後一曲〈Finally〉曲末，她在巡演安可結束下台前一句「最後帶著笑顏，大家要好好地喔，Bye Bye!」聲音隨著煙火在夜空中迴響，她華麗璀璨的藝界人生就此完美落幕。

即使已引退，家鄉沖繩宜野灣市嘗試為她申請「安室奈美惠之日」，可惜日本紀念日協會未通過提案，但因安室最後一場演唱會在故鄉舉行，當地已被粉絲視為「聖地」，政府依然為她在昨日於海灘舉行大型煙火活動，還設置愛心型郵筒，吸引眾多歌迷朝聖。

為子京都購新屋

幾乎從不主動提及自己私生活的她，在引退前曾在NHK電視台節目《安室奈美惠『告白』》中，提到自己19歲的兒子一天到晚對自己擺出「妳很囉嗦耶」的態度，讓不少歌迷感到訝異。她說也許是自己對孩子仍不夠放心，常被兒子當做又愛黏又囉嗦的媽媽。至於決定自演藝圈引退的理由，安室當時在節目中語帶模糊地說：「有太多不容易講明白的原因…」、「對自己喉嚨狀態感到不安，怕無法再發出滿意的聲音，希望能留給歌迷最美好的安室奈美惠」，而又接著笑說：「就當做是個人生的階段。今後的人生會是怎樣，我自己相當期待。」

日媒《女性SEVEN》周刊在安室宣布引退前，爆出她在京都市內購買了一間近2億日圓的高級公寓，消息一出，該公寓的位置和名稱立即被鎖定。公寓周邊生活機能絕佳，建築本身有5層樓，設計簡樸，木質建材呈現沉穩和風，玄關自動門設計典雅，公寓前方源自北方滋賀縣琵琶湖的渠道，水質清澈，岸邊種植成蔭綠樹，沒有太多的車輛穿梭，環境幽靜。公寓1樓以高約2公尺的高牆包圍住，架有監視器拍攝周邊，沿著建築旁的小巷徒步不需2分鐘即是當地警察署，安全上看來做過相當考量。

日媒推測，安室引退後的動向有「居住京都」、「移居海外」與「爵士俱樂部」3種可能，《女性自身》周刊則透過安室友人得知，她提過想開一間小規模的爵士俱樂部，提供純粹喜歡音樂的朋友聚會與欣賞音樂。另有一說是安室的兒子溫大就讀於京都同志社大學，她因住處距同志社大學不到30分鐘才選擇該處，但因位址被曝光，也有可能只讓溫大居住，不過至今尚未有安室出現在當地的消息。