無線藍芽耳機因為沒有電線纏繞，使用起來簡潔俐落、配戴容易，聽音樂、聽podcast、運動、講電話都方便，即使沒有使用，不少人也長時間戴著，不過國外有專家提醒，單純戴著、不聽聲音，一樣會傷耳朵。

無線藍芽耳機是近來很受歡迎的產品，通勤、開車、走路都戴著。這個產品雖然方便，但國外有專家撰文表示，長時間戴著這種入耳式的耳機，即使只戴著、不聽音樂，同樣會傷害聽力。

澳洲邦德大學（Bond University）健康科學與醫藥學院助理教授摩洛（Christian Moro）指出，耳朵有自我清潔的機制，會往外推送耳屎，然而長時間配戴耳機會阻塞耳道，導致耳屎無法排出而堆積，進而造成聽力下降、搔癢、疼痛。

以往都在討論耳機音量會傷害聽力，不過這位專家認為，長時間戴著不聽音樂一樣會讓聽力受損，真是如此嗎？

●專家認為風險不大 但點名3種情況不適合戴耳機

針對上述說法，嘉義長庚醫院耳鼻喉科主治醫師蔡明劭表示，臨床上有碰過一些病患戴耳機後，突然單邊耳朵聽不太到聲音的狀況，「這通常是因為耳屎累積到一定的量後，剛好被耳機往耳道裡推而造成阻塞。這樣的情況大約會降低10～20分貝的接收音量，伴隨著耳悶塞感，但不會造成嚴重的聽力損失。」

碰到這種耳屎堵塞耳道的情形，一般人是無法自己清理出來的，使用不當工具去挖，可能會把耳屎往耳道更深處推，甚至弄傷耳膜，所以還是建議就醫給醫生處理。

蔡明劭進一步指出，耳道上皮具有耵聹腺會分泌耵聹（俗稱耳屎或耳垢），耳道上皮會將耳屎與脫落的角質細胞持續不斷地向外排出。因此，除非24小時都戴著耳機，不然睡覺或是洗澡拿下來時，清理功能仍能正常運行。所以光戴耳機就會影響聽力的說法，實在有些危言聳聽。

的確，耳機有可能造成耳道受傷，不過蔡明劭認為，現在的耳機大多是矽膠材質，或是機體外面包覆海綿，都是柔軟材質，基本上不會刮傷耳道，「所以也有很多人詢問戴耳塞睡覺是不是也會傷耳朵，其實風險很低，而且跟耳機一樣，不太可能整天戴著，所以耳屎塞住的風險也很低。」

站在專家的立場，只要注意細節，例如保持衛生、不隨便挖耳屎，一般醫師是不會反對戴耳機的，「助聽器也是一種耳機，它是維持聽力的重要輔助器材，只要使用得宜，就不會有健康疑慮。」

不過蔡明劭指出，有3種情況不適合戴耳機：

1.外耳道發炎、有傷口或發炎

2.皮膚對矽膠材質過敏，若放入耳道一樣會引起耳道過敏

3.處於急性感染合併嚴重耳漏的中耳炎或膽脂瘤，這類耳朵疾病會有許多分泌物，較容易污染耳機。因此建議就醫控制，盡量保持耳道乾爽再戴耳機。

●對待耳朵3種NG方式 這種情況下要定期清耳屎

大部分專家都會建議不要去清理耳屎，不僅是因為耳屎會自動排出，也能防止細菌、水分或是昆蟲進入耳朵，不過蔡明劭指出，如果天生體質是耳屎很多、容易堆積，或是中耳炎反覆發作導致耳屎增加，那就要定期找醫師清耳屎。

除了不隨便挖耳朵，蔡明劭也表示，有3種NG行為會傷害耳朵：

1.聲音開大大，以往耳機開太大聲，聲音會往外溢出，現在因為是矽膠材質，會把聲音封住、全部灌入耳朵，聲音太大長期可能造成內耳損傷，造成暈眩、聽力喪失和耳鳴等症狀。

2.若是因工作需要必須長時間戴耳機或暴露在噪音環境下，蔡明劭指出，若是音量達90分貝，每日不得暴露超過8小時。若是音量達到100分貝，則每日只能暴露2小時就必須休息。

3.用手去摳或被硬物刮傷，外耳道脆弱，有傷口可造成細菌感染能引起急性外耳炎，會劇烈疼痛。

另外，雖然目前還沒有研究統計耳機和交通事故的關聯性，但行車、走路除了靠眼睛，也必須耳聽八方，因此在戶外人多、車多的地方，還是要盡量避免戴耳機，以免危險接近時，因為聽覺被耳機阻擋而來不及反應。