天天攝取適當蔬果的份量，可促進身體健康及預防慢性疾病。不過，有些蔬菜的味道、口感令人難以接受，實在難以下嚥，看到都想趕緊挑掉，這次就一起來看看有哪些是網友們害怕的蔬菜吧！

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內網友提及排斥之「蔬菜」話題，調查網友熱議的討厭蔬菜種類有哪些。

●網友表示：香菜名字取錯了！ 茄子軟爛口感讓人難以接受

觀察網友「最害怕的蔬菜」討論可以發現，討厭「香菜」聲量高居第1名，許多網友表示香菜名字取錯了，更有網友提到「香菜到底哪裡香，很臭」、「味道吃起來很像肥皂」、「有蟲味」等，認為香菜的味道與食物不搭，直呼完全無法接受，相關話題引起熱烈討論。

「茄子」則是因為口感受到熱議，有網友說到「便當內的茄子，都煮到軟軟的很噁心」，表示煮熟的茄子的口感「很像肥肉」而難以接受，然而也有人認為關鍵是料理的方式，表示「（茄子）會炸的很好吃，不會炸的就超油、很噁心」、「烤茄子很好吃」、「不要煮的軟爛軟爛其實很好吃」等。

最害怕的蔬菜TOP8網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室 NOW健康提供）

同樣以氣味而令人無法接受的「苦瓜」、「韭菜」也有許多討論，提到「苦瓜就是苦啊，到底怎麼吃」。

而韭菜時常作為水餃的內餡，引起網友疑問「到底哪裡好吃，嘴巴味道都揮之不去欸」、「吃完臭一整天」。 日本料理中常見的配菜「紅蘿蔔」、「秋葵」、「青椒」，也令不少網友不敢恭維，紛紛表示「紅蘿蔔好生，真的不行」、「秋葵那個黏黏的液超可怕」，直言真的無法接受它們的存在。

總結來看，網友所排斥的蔬菜，多半具有較特殊的氣味或口感，不過其實蔬菜都有豐富的營養價值，也許下次可以試試不同料理方式，再次嘗試。