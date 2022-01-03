刷牙是每日必需的清潔習慣，不過牙刷和漱口杯的清潔卻不是人人都會注意，不少民眾常一用就是好幾個月，有得甚至用到牙刷尾端、漱口杯出現發霉還不見更換或清洗。對此美國毒物理學教授招名威提醒，牙刷、漱口杯的衛生習慣也需注意，否則病菌孳生量也是相當驚人。

●牙刷、漱口杯沒清洗，病菌量驚人如馬桶！

招名威教授表示，牙刷、漱口杯的病菌可從環境及使用者兩個方向來看，浴廁環境中常見的病菌，除了潮濕發霉產生黴菌，也包括了最常見的大腸桿菌，大腸桿菌不僅存在於馬桶當中，也會隨著沖馬桶時所產生的氣流飄散，附著於各衛浴設備，因此衛浴設備都建議定期清潔為佳，包括牙刷、漱口杯等。

而口腔的細菌有好有壞，依據各人健康及習慣有所不同，常見如鏈球菌、奈瑟菌、普氏菌等，好的細菌有助於分解養分幫助吸收，或協助荷爾蒙平衡等，壞菌則對人體有害。而一般來說，牙刷、漱口杯並不會每日更換，但若沒更換又沒妥善清潔，病菌量在此環境下日月累積可達到上千萬之多，如同馬桶一般。

(圖/今健康提供)

●牙刷、漱口杯不換不洗，長期恐影響健康！

招名威教授提醒，若長期與這些病菌為伍，即便刷牙時並不會把牙膏或水吞下肚，也容易影響口腔細菌生態，輕者也容易有消化不良、吸收不良、影響腸胃道健康。

常見的情況，也包括牙周病或口腔傷口可能產生細菌感染、不易癒合。較嚴重者，也有不少研究認為和大腸癌等各項癌症、失智症等腦部退化等有關。

可試想，光是長期以佈滿黴菌、大腸桿菌的牙刷刷牙，也不難想像對健康的影響，提醒民眾別讓牙刷、漱口杯如馬桶刷及座槽一般。

(圖/今健康提供)

●牙刷、漱口杯清潔４建議：每天洗，一個月就得換！

為不讓牙刷、漱口杯等用具影響身體健康，招名威教授建議，每天都應妥善清潔，有些衛生習慣較佳者，或許每隔兩周會換一次，但建議最久也不要超過一個月，應定期每個月更換一次為佳。

(圖/今健康提供)

另外，也可以考慮使用不鏽鋼的漱口杯，不鏽鋼材質和塑膠材質相比，較不容易停留、孳生病菌或發霉，不過也還是要注意定期清潔。也可以考慮不使用漱口杯，改以手接水的方式漱口，不過自然也得留意置放牙刷的位置。

許多不良的生活習慣看似小問題，但不少疾病、癌症等往往就是從這些微不足道的習慣逐年累積，提醒民眾多留意自身的生活型態，留意細節，更有助避免疾病來敲門。