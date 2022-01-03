忙碌的現代，大部分家庭都成為了外食族，一家人一起在家用餐的時間越來越少，是一間非常可惜的事情。美國心臟協會 (American Heart Association)指出，全家人在家一起用餐有很多好處，家人聚餐非常重要，與您的家人一起吃飯大約20分鐘，每週只需三到五次，就有許多想不到的益處。但在所有人都忙碌不得閒，如何全家人一起在家吃飯，協會提供幾項小技巧。

●全家在家用處 好處有這些！

1幼兒問題行為減少

2小朋友的詞彙量增加，有助增加學校成績表現

3青少年吸煙、吸大麻或濫用酒精的機率較低

4孩子比較不會變胖、超重，飲食失調症狀的比率也下降

5在家吃得食物通常比較健康

●每週都能全家在家吃飯 跟著這樣做未雨綢繆

先比對每個人的工作和活動時間表。每周選擇至少兩天，每個人都有時間在家吃飯。即使你必須單獨吃晚飯，也可以規劃晚餐後全家人一起相聚吃水果、零食，這也是增加相處時間的好方法，另外，週末一起吃早餐或午餐也是大家都比較有空的時間。

●營造沒有電視、手機的用餐環境

試著與家人討論，在餐桌上營造沒有電視、手機、電玩、電腦的用餐環境，包含大人也要嚴格遵守，別在餐桌上用手機處理公務了！如果沒有這些干擾因素，家人就能更專注在彼此身上，與家庭或朋友進行深度對話、分享生活體驗，增進感情交流。

●試著破冰

許多人都有一個疑問，抱怨他們不確定在餐桌上應該和家人聊什麼話題？如果有些人不願意分享一天中經歷，或許可以詢問上個月每個人最喜歡的記憶，或講一些笑話。家人聊天是可以輕鬆愉快的，尤其對小孩更是如此。