美國共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）因為挺台在台灣有高知名度，不過他的13歲漂亮女兒卡洛琳（Caroline Cruz）近期拍攝影片抱怨，當克魯茲的女兒壞處一堆，尤其經常因為爸爸的保守言論被別人指指點點，但她其實多數時候都不同意老爸的看法。

I just stumbled upon Ted Cruz’ daughter’s TikTok and this story about them editing her crop top to be longer is so… on brand. pic.twitter.com/Zx0j0ztwde — Krissie 🐝 (@krissiapal) December 26, 2021

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，克魯茲的13歲大女兒卡洛琳近日在TikTok分享短影片，公開當克魯茲女兒的各項好處與壞處，好處方面她簡單分享經常能拿到一些糖果和禮物，還有偶爾能去旅行。

壞處方面她倒是分享得相當仔細，特別抱怨許多人因為父親的保守派言論及觀點來評論她，讓她相當困擾，「許多人第一眼看到我時，就以他（指父親）來評斷我」，但她強調，「我真的多數時候不同意他的觀點。」

她還稱，父親的團隊為了反映他的保守派觀點，特別在聖誕卡片上公開的全家福照片上P圖，把卡洛琳原本穿著的露肚臍小背心改長，以遮住肚子。卡洛琳也在影片中秀出當天穿著的露肚小背心。

除此之外，卡洛琳也抱怨2名保鑣走到哪跟到哪，連她去附近朋友家也要跟。

有網友注意到她在帳號簡介中標示自己是雙性戀者，詢問她保守派的父親是否知情，卡洛琳坦承自己還沒告訴父親，不過不認為父親知道後會生氣。

卡洛琳的爆料影片隨即爆紅，不過她在影片爆紅後就把帳號設為私人帳號。