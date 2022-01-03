星座專家唐綺陽分析1/3～1/9星座運勢，本周水星進入水瓶座，凸顯溝通能力的重要性，而且未來水星將在1/14逆行，甚至會逆回到摩羯座，因此我們需更加謹言慎行，同時感受到輿論的力量真的不可小覷。

接著就是木星已經進入雙魚座，最近身邊會出現不少關注酒、夢境、宗教等相關雙魚話題，可以為我們帶來淨化心靈的機會，為人處事都應該心存善念。另外目前金星還在逆行中，而且未來將會「撞太陽」，每個人都能夠在此期間走出負能量氛圍，重拾過去的美好，尤其是金牛座、天秤座的朋友會有雨過天晴、終於能夠鬆口氣的感覺。

重要星象：水星進水瓶，木星進雙魚，金星逆行。

【工作注意：獅子、天蠍、射手、雙魚】

獅子：注重工作上的協調，避免各做各的

天蠍：做好整合，拿出自己的想法

射手：壓力要適時排解，別把責任一肩扛

雙魚：省點力氣，用創意解決問題

【桃花注意：金牛、巨蟹、天秤、水瓶】

金牛：享受於曖昧與試探的趣味

巨蟹：多主動一點，有助感情深溫

天秤：調整過去的模式，展現出體貼

水瓶：形象耳目一新，桃花機會變多

【財運注意：牡羊、雙子】

牡羊：開銷大增，需花心思理財

雙子：跟著專家學習，能做得好

【健康注意：處女、魔羯】

處女：有狀況就調整，別忽視小毛病

魔羯：當心過勞壓力大，多注意睡眠