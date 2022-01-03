台股指數不斷創新高，可惜量能不足，導致只有少數類股族群能改寫新天價，這個階段選股能力更顯重要，不同時期會有不同的類股族群，過去流行的類股沒有經歷長時間震盪洗盤，很難成為新一波的主流，所以筆者在專欄中不斷強調，上一波的主流鋼鐵、航運等原物料相關族群，很難重回過去每天大漲的盛況，主流類股舊不如新，因此2022年新主流可以直接排除掉去（2021）年大漲過的類股，要勇敢投入過去沒漲過的主流類股才有機會，新的一年開始，本周繼續幫大家追蹤今年第一波主流可能在哪裡？

2022年全球將新增29座晶圓廠，台灣就有8座，在需求拉動下，半導體周邊材料、設備廠，本周在中砂、三福化揭竿起義下，類股族群可說是全面啟動，其中幫大家挑選本益比相對偏低，技術面才剛發動第一根紅棒的股票，可觀察半導體設備清潔廠世禾與半導體設備廠辛耘。

世禾：台灣第一家半導體設備清潔廠，隨著晶圓廠稼動率滿載，設備零組件委外清洗需求大增，公司2021年起開始調整銷售策略，降低面板接單比重，轉向提升高階半導體清洗業務，毛利、營益率持續攀升，去年以來每股盈餘持續成長，前三季EPS高達5.91元，賺贏去年全年的4.44元，預估本益比不到10倍，股價突破75元後，出現明顯賣壓，下周收盤價穩定收在75元之上，都是不錯的布局點。

辛耘：半導體設備廠，受惠於晶圓代工大廠增產，台積電竹南廠正式啟用，年底又進入旺季行情，後續持續看好，11月營收再創新高，年增75.56％，股價持續再創歷史新高，高檔無賣壓，籌碼穩定，下周有望持續再創新高。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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