傳北市再爆3家防疫旅館群聚？衛生局回應了 01:092022/01/03 中時 楊亞璇 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾晚間在連續假日收假前，步行經過疑似染疫旅館。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市已累計三起防疫旅館疑似群聚案例，2日晚間傳出再添三家防疫旅館爆發疑似群聚感染，兩家在中正區，一家在北投區，兩家正在疫調，另一家旅館則還在確認中。對此，北市衛生局不證實，僅表示「有關疫情發布由中央指揮中心統一說明，地方政府說明防治工作事項。」 據了解，中正區2家防疫旅館，發生2名確診者在同一樓層或隔壁房狀況，疑似群聚感染，已緊急疫調、匡列、清消，北投區防疫旅館還在調查中。 寶璞承租首都飯店建國館 變身防疫旅館 北市防疫旅館又一群聚感染 確診個案曾打過長春、科興 #防疫旅館 #疑似 #群聚感染 #兩家 #中正區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫旅館3人群聚 張上淳曝一驚人現象：發病前5天就傳毒 15:022022/01/02 生活 北市又增1防疫旅館群聚 2住客確診！某幼兒園停課兩天 14:162022/01/02 生活 北市再現防疫旅館群聚？個案出關後確診波及某幼稚園停課二天 15:002022/01/02 生活 北市旅館爆3例確診疑群聚 黃珊珊曝這三天重疊 明環境採檢 16:292021/12/30 生活 北市防疫旅館3確診恐是群聚 黃珊珊露口風：疑員工便宜行事 11:372021/12/31 生活 杜絕防疫旅館成破口 苗栗縣政府加強清消查核 15:112021/12/31 生活 北市旅館爆3確診「擴大採檢77人」員工8人全陰性、同樓層列居隔 16:472021/12/30 生活 北市下周公告防疫旅館員工須打滿第三劑 「考慮」開罰 17:062022/01/02 生活 北市防疫旅館又爆群聚？指揮官：等基因定序 16:032021/12/30 生活 境外染疫例劇增 柯文哲：現在改防疫旅館措施會大亂 16:012022/01/02 生活 防疫旅館確診案 莊人祥：目前以群聚方式處理 15:552022/01/01 生活 生活熱門新聞 傳北市再爆3家防疫旅館群聚？衛生局回應了 - 生活 婚前承諾「每周大戰3次」 人妻洞房夜脫老公褲 傻眼崩潰 - 生活 人夫被迫陪產留陰影 過6年無性生活被離婚 - 生活 北半球炸裂！GoPro深V妹開箱相機 自拍31秒超兇影片網驚：彈出來了 - 生活 印度神童「2022年將迎大災難」 這2月份最戲劇化 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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