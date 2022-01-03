台北市已累計三起防疫旅館疑似群聚案例，2日晚間傳出再添三家防疫旅館爆發疑似群聚感染，兩家在中正區，一家在北投區，兩家正在疫調，另一家旅館則還在確認中。對此，北市衛生局不證實，僅表示「有關疫情發布由中央指揮中心統一說明，地方政府說明防治工作事項。」

據了解，中正區2家防疫旅館，發生2名確診者在同一樓層或隔壁房狀況，疑似群聚感染，已緊急疫調、匡列、清消，北投區防疫旅館還在調查中。