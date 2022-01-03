梁瀚名在健身房帥氣登場。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》近日添生力軍梁瀚名飾演醫師蔣韜禮，他自《女兵日記》詮釋林國樑一角受關注，從《女兵日記》到《女力報到》連續拍攝將近4年，全勤拍攝的他透露前陣子殺青有讓自己好好休息，去打籃球、健身，還有遛狗。近日重新投入新八點檔劇組，梁瀚名坦言有點緊張，「過去在女力大家都很熟悉，像是家人般的相處，到新環境，自己又比較慢熟，不敢隨意開玩笑」。

梁瀚名登場戲非常帥氣，愛運動的他在健身房性感登場，拉胸與拉背，手臂肌肉線條展露無遺，還巧遇同時也在健身房運動的曾莞婷、愛雅，為新故事線埋下伏筆，母胎單身的曾莞婷是否有機會與他開啟愛情線，引人好奇。

梁瀚名擁有人魚線、八塊肌健美身材，體脂只有10％，全身精實肌肉曲線時常引起網友暴動，這次加入《機智》一張秀出腹肌的照片，竟一眼就被網友認出來！對於線條要求嚴格的他透露一周要進兩次健身房，每次運動約兩小時，一定都會練胸、腿、腹部，讓全身都有訓練。戲裡、戲外都愛運動的他，問及最滿意自己身上哪個部位，梁瀚名曝：「背上的曲線，還蠻漂亮。」

戲中他一個人在健身房運動，超高顏值與性感肌肉線條被曾莞婷、愛雅注目搭訕，問及戲外是否有健身房搭訕別人或是被搭訕經驗，梁瀚名表示：「我蠻俗仔，不敢搭訕，不過因為自己都是固定時間去健身房，都是一個人去，時間久了有過來問我是不是可以交朋友，不過最後就是朋友。」

談起過去高中生活，他表示因自己是卡拉OK社社長，大多時間玩社團，唯一叛逆就是不想吃午餐，會偷跑到學校圍牆旁買零食當午餐吃，還有跟同學去網咖打電動。